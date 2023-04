Mezi nejlepšími pěti závodníky svých kategorií skončili Adam Šiška (kat. mladší žáci), Martin Kozojed (junioři) a Martin Korous (muži do 49 let), v první desítce výsledkových listin se objevili Filip Richter (žáci 8 let), Jakub Jenčík, Alexandr Mikulanda (oba žáci 10 – 11 let), Veronika Křížová (žákyně 10 – 11 let) a Václav Šoula (starší žáci).

Mistrovství republiky v aquatlonu vynechali dva elitní reprezentanti táborského Triathlon Teamu Jakub Homola s Kateřinou Hadravovou. Ti se teprve den před závodem vrátili z reprezentačního soustředění a raději zvolili odpočinek.