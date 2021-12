Na hokejbalové MS osmnáctek se dvěma Prachatičáky u kormidla

Trenér prvoligových Prachatic Vít Čapek vstoupí do druhého funkčního období u reprezentace hokejbalistů do osmnácti let. Sám dříve hokejbal hrával, poté se věnoval i pískání, dnes jej můžeme spatřit pouze v roli trenéra. V roce 2018 posílil řady realizačního týmu hokejbalové reprezentace ČR U18. V této sezoně se těší na červencové Mistrovství světa na Slovensku.

Vít Čapek na lavičce prachatických Highlanders. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Dříve sám běhal po hokejbalových hřištích, zdravotní stav mu však nedovolil pokračovat „S hokejbalem jsem začal v roce 1989 v Písku, bohužel již v roce 1995 se vyskytly první zdravotní překážky, které mi nedovolily se nadále tomuto sportu věnovat,“ zavzpomínal Vít na své hokejbalové začátky. S trénováním začal již v Písku. „Ještě když jsem hrával za A tým Písku, tak jsme s Pavlem Ženíškem založili dorost, to byla moje první zkušenost s trénováním. Po hráčské kariéře jsem se ještě věnoval chvíli pískání, nakonec však zvítězilo trénování a u toho jsem dodnes,“ doplnil Vít Čapek. Jako trenér si vybudoval nejen na jihu Čech velké jméno, nebylo tedy divu, že když Prachatice přihlásily první ligu, volba padla právě na Víta. „Když Prachatice přihlašovaly první ligu, byl jsem osloven Janem Turkem, zdali bych nechtěl převzít mužstvo a trénovat. Já samozřejmě řekl ano, protože jsem Prachatice sledoval již v regionu a s některými hráči se i znal,“ přiblížil příchod do Prachatic. Raději hraji s klukama, holky dokáží být zákeřné, říká Tereza Kotlíková Před každou sezonou vyhlíží Vít lokální hráče pro případné posílení Prachatic, znamená to tedy větší šanci pro kluky z Jihu na cestě do reprezentace? „Tak samozřejmě, již v minulé sezoně se u nás ukazovali někteří kluci z jihu Čech, ale těch talentovaný hráčů je spoustu, ne každý však dokáže ustát ten tlak. Já jakožto bývalý trenér prachatické juniorky mám přehled o hráčích v těchto soutěžích, mám i kolegu, který stále trénuje v Plzni. Také máme asistenta působícího na Moravě, přehled o klucích v juniorských soutěžích tedy máme dostatečný.“ zhodnotil práci realizačního týmu. Od letošní sezony u reprezentace pomáhá Jan Švácha, kterého dobře zná z Prachatic. „Letos se trochu obměnilo složení u reprezentace a hledal se vhodný adept na pozici vedoucího mužstva. Dlouho jsem neváhal a navrhl Honzu, o kterém vím, že je spolehlivý a dotahuje věci do konce. Pak už jsme jen čekali, zda na to Honza kývne. Hned v prosinci nás čeká dvoudenní kemp, na který navážeme hned v lednu a budeme zužovat sestavu. Zakončíme to třemi kempy v červnu, které nám už dají jasný obrázek o sestavě před blížícím se Mistrovstvím světa na Slovensku,“ dodal spokojeně Vít. Tak držme palce, ať se jeho týmu mistrovství světa vydaří a není zabrzděn pandemickou situaci. Autor: David Zimandl