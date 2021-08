První jízda čtvrtého podniku elitního českého seriálu mu přinesla zklamání. Hned v úvodu mu totiž upadla koncovka výfuku a zvuk jeho stroje se rozléhal po celé kotlině. „Ve druhém kole jsem slyšel, že s motorkou není něco v pořádku. Když jsem se ohlédl, tak koncovka byla silně vybočená do strany. Pak mi upadla úplně, takže motorka ztratila výkon. Nejdřív jsem myslel, že kvůli hluku zastavím a také jsem se trošku bál, aby mi třeba nezačaly hořet plasty. A ke konci už mi v tom hrozném vedru také docházely síly,“ připustil pilot Extreme Motosport týmu, jenž nakonec přes všechny problémy projel cílem jako osmý.

Ve druhé jízdě si o dvě příčky polepšil a šestý skončil i celkově v kaplickém závodě. Rodák z Netřebic je v Blanské kotlině prakticky doma. Jako velkou výhodu to ale nevidí. „Bylo to spíše horší než lepší. Všichni kamarádi a známí se pořád chodili ptát, jestli budu na bedně. A to nemám moc rád. Vytváří to docela tlak na moji psychiku,“ neskrývá. „Trať při závodech vypadá také úplně jinak než při tréninku. Domácí hřiště pro mě zrovna moc velkou výhodou nebylo,“ hořce se pousměje.

Že dokáže být hodně rychlý, to Plch potvrdil na předcházejícím závodě v Dalečíně, kde se blýskl druhým místem v kvalifikaci. Předstihl ho pouze slavný Němec Nagl, ale dokázal porazit suveréna letošní sezony Španěla Butrona i celou českou špičku. „Byl to takový náznak, že dokáži držet tempo i na jiných tratích než tady kolem nás, protože Dalečín je svých charakterem úplně jiný. V obou jízdách jsem měl ale smůlu. V první mi to po startu podklouzlo a začínal jsem poslední. Snažil jsem se to dohnat, ale upadl jsem ještě jednou. Ve druhé jízdě jsem spadl tři kola před koncem, když jsem se lekl traťového komisaře, který z ničeho nic začal mávat těsně přede mnou. Před proskakováky jsem tak prudce ubral, šel jsem přes řidítka a uhodil jsem se do hlavy. Ani se mi nechtělo moc zvedat. Byl to opravdu dost smolný závod,“ posteskne si.

V průběžné klasifikaci šampionátu elitní kubatury MX1 je mladý Jihočech na lichotivém pátém místě jako třetí z českých jezdců. „Chtělo by to ale doladit spoustu detailů, které hrají velkou roli,“ je si vědom. Další věc, která ho trápí, je termínová kolize s rakouským šampionátem. „Kvůli sponzorům a mému týmu je pro mě Rakousko priorita. S tím se nedá nic dělat. Místo do Petrovic na české mistrovství pojedu o víkendu právě do Rakouska. A budu muset vynechat ještě i závod v Přerově,“ vypočítává.

V rakouském šampionátu obhajuje třetí příčku. „První závod jsem nedojel kvůli technickým problémům, takže šance na dobré celkové umístění se hodně snížila. A u nás mi také budou chybět body kvůli vynechaným závodům. Je to taková zvláštní sezona,“ jen zakroutí hlavou.