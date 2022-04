Západočeský jezdec závodil dlouhé roky za jeden z našich nejsilnějších klubů Orion Litomyšl. Před letošní sezonou ale ohlásil změnu dresu a zamířil právě na jih Čech. „Majitel týmu Pepa Pekař je můj dlouholetý kamarád a bavili jsme se o nějaké možné spolupráci. Nakonec jsme se domluvili a jsem za to moc rád, že mohu jet za MS Kluky na Hondě, protože je to moje oblíbená značka,“ pochvaluje si svůj přestup do nového týmu.

V uplynulé sezoně poprvé v kariéře okusil nejsilnější třídu MX1 a hned se blýskl čtvrtým místem v celkové klasifikaci mezinárodního mistrovství republiky. „To bylo fajn, ale chtěl jsem se vrátit zase zpátky do třídy MX2. Pořád chci jezdit co nejlépe, ale už si chci motokros také trochu víc užívat. Závoděním se člověk rozhodně nějak finančně nezabezpečí, proto to chci dělat hlavně tak, aby mě to bavilo. Na dvěstěpadesátce si jízdu víc užívám a víc se mi to líbí,“ vysvětluje svůj návrat do nižší obsahové třídy.

V novém týmu je zatím spokojen. „Nejsou na mě kladeny žádné tlaky, co se týká výsledků. Trénuji a připravuji se, protože chci, a ne proto, že na mě někdo tlačí. Užívám si to,“ zopakuje.

Nedvěd žije v Plzni, ale trénovat na jih Čech do Kluk jezdí často. „S Pepou Pekařem jsem v neustálém kontaktu. Trať v Klukách se mi líbí a jednou až dvakrát do měsíce si sem vždycky přijedu zajezdit,“ říká.

Dlouhé roky se o úspěšném závodníkovi v motokrosovém depu tradovalo, že na prvním místě je u něj studium vysoké školy, a pak až sport. Teď už to neplatí. „Tři roky už mám dostudováno. Dodělal jsem si magisterský titul na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze. Trenéřinu dělám, věnuji se několika nadějným mladíkům. Je to pro mě určitý příjem peněz, ale hlavně mě hodně baví, když vidím, jak kluci výkonnostně rostou.“

Hlavním cílem pro letošní sezonu bude pro Nedvěda domácí šampionát třídy MX2. „Že chci provozovat motokros hlavně formou zábavy je jedna věc, ale samozřejmě chci také pořád dělat dobré výsledky, takže si sám na sebe vytvářím určitý tlak. Rád bych bojoval o stupně vítězů a pokud to půjde, tak nejlépe vyhrával,“ ujistí.

Kubatura MX2 je v našem mistrovství tou jednoznačně nejvyrovnanější a o přední příčky v ní bývá pořádná řežba. „Oproti mně jsou to mladí kluci, protože mezi námi bývá rozdíl i deseti let. Jsou draví, ale určitě se s nimi dá závodit. Každá kubatura má svoje. Styl jízdy na dvěstěpadesátce a čtyřistapadesátce je přece jen odlišný. Nikdy jsem přímo nevyhrával, ale když jsem byl zdravý, tak jsem zajížděl velmi slušné výsledky. Do první pětky jsem býval v obou třídách,“ nechybí mu chuť poprat se o titul s výrazně mladšími protivníky.

Nedvěd vždycky těžil z výborných startů. Těžko by se u nás hledal někdo, kdo je v této disciplíně lepší. „Jako mladý jsem starty dost trénoval. Hlavně si ale myslím, že dobře cítím motorku a dokáži správně načasovat plyn se spojkou. Druhá věc je psychika, že na startu dokážu při závodech zvládat ten dav vedle sebe a soustředím se sám na sebe. A také si věřím,“ nabízí recept na své takřka neomylné starty.

V rámci přípravy nechyběl ani na úvodním závodě jihočeského krajského přeboru právě v Klukách. „Priorita je pro mě mistrovství republiky. To je jasné. Na závod do Kluk jsem samozřejmě rád přijel, vždyť je to teď moje domácí trať. Ale beru to formou tréninku. Nevím, jestli v přeboru objedu všechny závody. Pokud budou volné termíny, tak bych rád zkusil vyrazit i na nějaký závod na Slovensko, nebo třeba mistrovství Evropy. Prostě se chci pořád motat v silné konkurenci, která mě posouvá dopředu,“ rozhodně mu nadále nechybí ambice prát se s těmi nejlepšími.