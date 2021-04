Na pořádně dlouhou dobu ho vyřadil ze hry jeden ze soupeřů při kvalifikaci srpnového závodu mezinárodního mistrovství republiky v Lokti nad Ohří. S kolenem musel pochopitelně na operaci. „Byl to poměrně velký operační zákrok. Fotbalistům po něm doporučují nejbližší zápas až po roce a do úplně původního stavu se prý noha dostane až po dvou letech. Po zranění křížového vazu bývá dlouhá rekonvalescence,“ vysvětluje jihočeský motokrosař.

Aktuálně je sedm měsíců po operaci. „Byl jsem se třikrát svézt na motorce u nás na poli, ale na normální trať jsem si zatím netroufl. Pořád to není ono,“ posteskne si závodník, který teď víc než na svém závodním speciálu jezdí na kole.

Zranění měl za svou sportovní kariéru už opravdu požehnaně a kvůli nim také začíná uvažovat, co dál. „Přemýšlím o tom hodně, ale zatím jsem se nerozhodl,“ přiznává. „Úrazů už bylo dost. Jdu do toho naplno, ale vyjezdit se přitom u nás nedá prakticky nic. Kluků, kteří by se ve větších týmech živili motokrosem, je u nás skutečně málo,“ je si vědom.

Ze začátku se chce rozjezdit na menších závodech. „Sedm měsíců rekonvalescence je málo. Doktor mi řekl, že ještě minimálně tři měsíce bych neměl na motorce skákat,“ uvádí. „Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ nechce svůj návrat na motokrosové tratě uspěchat. „Bez většího tréninku určitě nepojedu třeba mistrovství republiky,“ zdůrazní.

S motokrosem prý určitě ještě seknout nechce. „Chuť mám pořád. Alespoň zatím,“ usměje se. „Na závody to ale vypadá asi až v létě. Musím se hlavně dobře připravit,“ ještě jednou zopakuje. „Když bude hezky, tak chci vyrazit zkusit to na nějakou trať.“

Zimní přípravu musel prakticky úplně vypustit. „Přes zimu jsem to nechal být. Trénovat jsem nemohl. Teď už doma cvičím, jezdím na kole a noha se lepší. Koleno však pochopitelně pořád ještě není stoprocentní. I doktor mi několikrát zdůrazňoval, abych neblbnul.“

V rámci rozježdění se Finěk chystá na krajské přebory. „Zkusím menší závody a uvidím, jak mi to půjde. Ale jak začnu jezdit, tak se do toho dostanu,“ je přesvědčen.





Přestože je aktuálně mimo hru, zůstává členem týmu bývalého soutěžáka Vladimíra Janouše Promoto Husqvarna Racing. „Řekl jsem mu ale na rovinu, že závodit začnu, až budu zdravý. Rozjezdím se a pak uvidíme. Určitě nemohu říct, že odjedu celý seriál mistrovství republiky. Podmínky v týmu mám slušné, ale není to tak, že bych mohl jenom závodit. Takhle to nejde do nekonečna. Úrazů jsem měl spoustu a vyjezdit se nic nedá,“ lituje.

Domácí šampionát motokrosařů měl podle původního kalendáře začínat 22. května v Dalečíně, podle posledních informací ale bude start seriálu o měsíc posunut na 20. června. „Pokud by se jelo v květnu, tak bych v Dalečíně ještě určitě nenastoupil. Takhle uvidíme, co bude v létě,“ nechce předbíhat.