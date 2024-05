Zkrátil vousy a zase přidal na rychlosti. Jihočech Václav Kovář (28) na druhém závodě mezinárodního mistrovství republiky v Pacově opět potvrdil, že patří do české špičky tohoto sportu. V hlavní třídě MX1 byl jako třetí nejlepší z českých jezdců celkově šestý.

Václav Kovář v plném tempu na pacovské trati. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Rychlost má někdejší mistr Evropy na pětašedesátce v krvi, což potvrdil i druhým místem v kvalifikaci, když ho překonal o necelou desetinu vteřiny pouze německý bývalý vicemistr světa Max Nagl. „To bylo super,“ s úsměvem přikývne.

Báječně zvládl i start do první jízdy, když se protáhl v první zatáčce pod všemi soupeři a dostal se do čela závodu, na kterém vydržel dvě kola. „Bavili jsme se o startovacím místě zcela vlevo s Maxem Naglem a mám tak trochu pocit, že mi ho tam nechal. Ale tak povedený start mě ohromně nakopl a byl jsem ve velké euforii,“ neskrývá. „Bylo to však až moc. Nepřemýšlel jsem a nevybíral stopy,“ připouští. „Tím mě to docela umlátilo, ztvrdly mu ruce a ani jsem moc nedokázal vzdorovat klukům, kteří se na mě dotáhli. Na dlouhých sjezdech by to bylo nebezpečné. Ale jinak jsem byl s jízdou víceméně spokojený,“ říká.

V závěru závodu si musel za svými zády ohlídat dalšího Jihočecha Rudolfa Plcha, který se mu výrazně přiblížil. „Věděl jsem, že se blíží konec a nějaká poslední dvě kola jsem byl odhodlaný vydržet. Závod to byl pěkný, ale já jsem za hrdinu nebyl,“ rozesměje se. „Byl jsem za něj jenom chvilku. Závody se ale nevyhrávají v prvních zatáčkách,“ dodá.

Ve druhé jízdě zopakoval šestou příčku, šestý byl i celkově v pacovském závodě a rovněž šestá pozice mu patří v průběžné klasifikaci šampionátu. Přitom oproti svým soupeřům sedlá dvoutaktní motocykl. „Je to hendikep,“ připustí. „Ale mám navázanou spolupráci přímo s rakouskou KTM, jsem její testovací jezdec a musím závodit na motocyklech, které od ní dostanu. Tak to prostě je,“ říká pilot týmu SD Install Racing.

Kromě domácího šampionátu je letos pro bratrance slavných hokejistů Jakuba a Jana Kovářových další prioritou německé mistrovství ADAC a pojede také jednorázové mistrovství Evropy dvoutaktů v rámci MS v Lokti nad Ohří. „Tak si budeme všichni rovni, což je fajn,“ usměje se. „Pojede také mistrovství Evropy Open v Belgii, ale tam už budou soupeři zase na čtyřtaktech. Pokud sezonu dojedu ve zdraví, tak bych se chtěl nachystat na zimu na halové superkrosy v Německu. Loni už jsem si jeden závod vyzkoušel, bylo to super a hlavně atmosféra byla naprosto úžasná. Rád bych si to zopakoval,“ dává nahlédnout do svých nejbližších plánů.