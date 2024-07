Úplně nová trať v Jiníně, kde se změnil i prostor startu a po dlouhých pětapadesáti letech se jezdí doprava, se mu líbí. „Je to velká změna. Líbí se mi to, i když je vidět, že trať byla připravena narychlo, takže nějaké drobné mouchy má. Její profil je ale hezký. Má dvě části. Ta první je rychlá a uskákaná, druhá je techničtější a výrazně pomalejší. Je to zajímavá novinka. Podkladově to chce ještě nějaký čas, aby si to sedlo a propojilo se, protože teď je to jenom mouka navrstvená na sobě, takže se netvoří koleje. Je to zvláštní a u nás dost nevídaný povrch. Ale to je dané tím, jak je spousta suchého materiálu na sobě. Do budoucna to bude určitě dobré,“ je přesvědčen.

„Každá trať má něco do sebe. Beru to tak, že každý, kdo se snaží investovat energii, čas a peníze do motokrosu, tak je to vždycky krok dopředu,“ zdůrazní. „Každá změna sedne někomu jinému, a kdybych měl mluvit sám za sebe, tak to bude dost neobjektivní. Ale je to pro všechny stejné a každý si na nové trati musí najít svůj styl. Hlavě jsem však rád, že Jinín nějakým způsobem pokračuje,“ zdůrazní.

Oproti drtivé většině svých soupeřů, kteří sedlají čtyřtaktní motocykly, jezdí Kovář jako testovací pilot továrny KTM na slabším dvoutaktu. „V Jiníně jsou úseky, které jsou pro dvoutakt fakt dobré, ale pak přijdou čtyři zatáčky, kde cítím skutečně velkou nevýhodu, jede si mi tam špatně a uvítal bych čtyřtaktní průběh. Ale beru to tak, že musím jezdit s tím, co mám,“ přistupuje k tomu zcela profesionálně.

V kvalifikaci byl bratranec slavných hokejistů Jakuba a Jana Kovářových tradičně rychlý a blýskl se čtvrtým místem. „Kvalifikace byla dobrá, i když po prvním tréninku jsem to ani nečekal. To jsem z nové tratě nebyl bůhvíjak nadšený. Nemohl jsem na ní najít. Ale v kvalifikaci se mi od začátku dařilo zajíždět slušná kola. Zajel jsem dokonce druhý nejrychlejší čas, takže jsem zastavil, a i když mě ještě dva soupeři předjeli, takto bylo dobré umístění. Pošetřil jsem síly na odpoledne,“ vrací se k průběhu závodu.

Start první jízdy třídy MX1 na závodě v Jiníně. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Start do první finálové jízdy mu ale úplně nevyšel a začínal až na konci první desítky. „Startovní rovina je na nové trati strašně dlouhá a o moc lépe na ní s dvoutaktem odstartovat nejde, protože musím řadit o jednou víc než ostatní. To je problém. Lépe než kolem desítky asi odstartovat nejde,“ vysvětluje. Samotná rozjížďka se mu povedla a cílem projel jako šestý. „Cítil jsem se na trati docela slušně, měl jsem dobrý rytmus. Tlačil jsem se na první pětku, ale v pomalejší části tratě byla jenom jedna stopa a dvakrát se mi stalo, že kluci přede mnou stačili předjet jezdce o kolo zpátky ještě na té rychlé části, zatímco já jsem je potkal v té pomalé a ztratil jsem třeba čtyři vteřiny během dvou tří zatáček, než jsem se dokázal dostat před pomalejšího jezdce. To se mi stalo dvakrát, když jsem kluky před sebou dotahoval. Je to o náhodě, kde na kluky o kolo zpátky narazíte. Sice na ně občas nadáváme, ale oni mají také svůj závod a patří sem stejně jako my,“ nehledal výmluvy.

Jenže ze šestého místa nebylo nic. Po protestu jednoho ze soupeřů Kovář klesl po zásahu jury o pět míst na jedenáctou příčku. Důvodem bylo nedodržení tratě v jednom místě, což Jihočech akceptoval. Ve druhé jízdě začal jezdec týmu SD Install Racing až na patnáctém místě, protáhl se na osmé, ale výš už to po horším startu nešlo. „Ale přesvědčil jsem se, že když se povede start a budu mít trochu štěstí, tak je reálné útočit i na první pětku,“ je přesvědčen.

Jedním z vrcholů sezony bude pro Václava Kováře mistrovství Evropy dvoutaktních motocyklů, které se pojede 20.-21. července v rámci Grand Prix v Lokti nad Ohří. Tam pojedou oproti českému šampionátu jeho soupeři na stejné technice. „Těším se na to, ale máme teď strašně moc testování pro KTM a od Jinína do Lokte mám jenom dva volné dny bez motorky. Absolutně tam chybí regenerace,“ posteskne si. K tomu si navíc Kovář ještě o víkendu střihne závod prestižního německého šampionátu ADAC v tisíc kilometrů vzdáleném Tensfeldu. „Příprava na Loket to není ideální. Člověk ztrácí pohodu a není na motorku tak nažhavený, když už vám hoří ruce i nohy, jak je máte otlačené. A místo relaxace sedíte za volantem a cestujete. Není to ideální, ale za nic jiného bych to nevyměnil,“ ujistí na závěr.