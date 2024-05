V motokrosovém depu nebyla v neděli v týmu MTX v Pacově na druhém závodě mezinárodního mistrovství republiky tak pohodová nálada, jako tomu bývá prakticky pokaždé. Den předtím totiž v padesáti letech odešel do motokrosového nebe otec týmové jedničky a sám bývalý výborný závodník Pavel Dvořáček starší.

Pavel Dvořáček | Foto: Deník

„Byl to pro nás smutný Pacov,“ jen přikývne šéf týmu Jiří Kuthan. „Těsně před odjezdem na závod jsem dostal od rodiny smutnou zprávu, že Pavel starší po těžké nemoci opustil náš MTX team,“ dodává.

S rodinou Dvořáčkových pojí majitele úspěšného týmu úzké přátelství. „Je to pro mě a mou rodinu velice osobní,“ hlesne. „Pavla jsem poznal v jeho dvaceti letech, kdy za mnou poprvé přijeli se svým otcem Pepou. To se psal rok 1994 a od té doby za nás závodil. Tenkrát to bylo ještě za Sandra team Pacov,“ připomíná tehdy ještě jihočeský tým. „Osud tomu chtěl, že po mé odmlce od motokrosu jsem poznal i jeho syna Pavlíka. Bylo mu osmnáct let a nutno dodat, že nebýt těchto lidí a celé rodiny Dvořáčkových, nikdy už bych se k motorkám nevrátil. Jiné slušnější, pracovitější a skromné lidi neznám. Povýšili jsme závody na rodinnou slavnost a setkání, ale také velice kvalitní výkony na trati,“ zdůrazní.

Pavel mladší kráčí ve šlépějích svého otce, který za své éry pravidelně sbíral body v mistrovství republiky. „Pavlíka stále přirovnávám stylem a poctivostí k Petru Kuchařovi, jenž u nás rovněž jezdil a v současné době se o mladého Pavla stará z pozice trenéra. I pro něj byla zpráva o úmrtí jeho otce krutou ranou. Těžce to nese rovněž moje žena Monika a celý tým. V předvečer závodu jsme na Pavla staršího zavzpomínali s kamarády, kteří na tuto smutnou zprávu zareagovali a přijeli na závodiště. Až z Berlína dorazila i Jana Skala s manželem a zůstali až do konce závodů. Pavla znala ještě jako jezdce Sandry Pacov. Prosím všechny, kdo jste Pavla znali, a bude vás hodně, věnujte mu vzpomínku a rodině přejme sílu k překonání této smutné události.“

Poděkování i pořadatelům závodu v Pacově a jeho moderátorovi Evženu Zadražilovi za důstojné připomenutí této smutné události před startem závodu a minutu ticha. „Až tam, podle toho, jaké ticho nastalo, bylo poznat, jaký člověk a charakter odešel. Bylo nám hodně smutno,“ neskrývá Jiří Kuthan.

Poslední rozloučení s Pavlem Dvořáčkem starším se uskuteční v pátek v 16 hodin na louce nad Hřibskem.