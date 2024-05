Motokrosová sezona se rozbíhá naplno. Druhý závod sezóny HT Group Open mezinárodního mistrovství republiky se pojede těsně za hranicemi našeho kraje na oblíbené trati v Pacově a vypsány jsou všechny čtyři třídy: 85 ccm, MX2, MX1 a Veterán. Start finálových jízd je plánován na 13. hodinu, dopolední tréninky začínají v 7:45.

Start třídy MX1 na mistrovském motokrosu v Pacově. | Video: Deník/ Petr Hřídel

Největší pozornost tradičně poutá nejprestižnější a také nejsilnější kubatura MX1. Ta na prvním závodě v Dalečíně odjela pouze jednu rozjížďku, tu druhou zastavil prudký déšť a bouřka. Jako lídr tabulky do Pacova přijede Jakub Terešák z týmu HT Group Racing „Po prvním závodu seriálu vezeme domů červenou tabulku,“ sdílel radost na svém Instagramu sám jezdec.

Druhý byl v Dalečíně zkušený někdejší vicemistr světa Němec Max Nagl (Haas Racing Team). Druhá příčka je pro mnohé skvělý výsledek, pro zkušeného pilota ale na našich tratích možná trochu netradiční. Bylo vidět, že mu motorka nejela tak, jak by si přál. „V Dalečíně Max Nagl nenašel optimální nastavení motocyklu, přesto jsme s umístěním velmi spokojení,“ říká za Haas Racing Team Dominika Honzíková. A své kolegy na stupních vítězů doplnil Slovák Šimon Jošt (KRTZ Motorsport).

V Pacově pochopitelně nebudou chybět ani nejlepší Jihočeši Václav Kovář, který dojel v Dalečíně sedmý, a Rudolf Plch, jenž skončil o příčku za ním. V přípravě na Pacov se blýskl vítězstvím na nedělním závodě krajského přeboru ve Voticích. Zranění naopak nepustí do závodu mnohonásobného mistra republiky a desátého pilota z letošního Dakaru Martina Michka.

Ve třídě MX2 byl na prvním závodě nejlepší Adam Dušek z HT Group Racing Team, který neměl úplně vydařené starty, v obou rozjížďkách ale ztrátu dohnal a do Pacova přijede jako lídr šampionátu. Mezi veterány tradičně kraluje Petr Bartoš (Orion Racing Team), kterému v Dalečíně chyběl jeho největší rival Martin Žerava (KRTZ Motorsport), jenž v současné době léčí obě zlomené ruce a chybět tak bude i v neděli v Pacově.

Náš momentálně nejsilnější tým HT Group Racing Team chce ovládnout i druhý závod našeho šampionátu. „Do Pacova jedeme jen s těmi nejvyššími ambicemi, stejně tak jako jsme jeli do Dalečína. Na start se postaví stejná sestava. V MX1 Jakub Terešák a Martin Krč, ve třídě MX2 Adam Dušek. Pacovská trať patří k oblíbeným mezi našimi jezdci. Chodí tam spousta diváků a našich fanoušků, podobně jako tomu bylo i v Dalečíně. Podpora bude hnát kluky určitě zase dopředu. Takže se na všechny těšíme,“ vzkazuje vedení týmu.

Západočeský Haas Racing Team přiveze do exjihočeského městečka i svou největší hvězdu Maxe Nagla. „V Pacově je jedna z nejhezčích v seriálu a pořadatelé ji vždy skvěle připraví. V Dalečíně Max Nagl nenašel optimální nastavení motocyklu, přesto jsme s umístěním velmi spokojeni. Martin Vondrášek měl zdravotní problém a závodů se neúčastnil. V Pacově už na startu MX1 ovšem uvidíme oba jezdce. Náš tým je plně koncentrovaný na příští závod, kde se budeme snažit zajet opět co nejlepší výsledek,“ neskrývají Západočeši.

Na svém prakticky domácím závodě pochopitelně nemůže chybět ani Motosport Chýnov. V Dalečíně mě potěšil naprosto skvělý výkon našeho polského závodníka Szymona Masarczyka, kterému se podařilo poprvé ve své kariéře zvítězit v závodě mistrovství republiky osmdesátek. Boje to ale byly velice vyrovnané a určitě to nebude mít v Pacově jednoduché, ale budeme doufat, že si i po druhém závodě udrží červenou tabulku lídra seriálu. Ve třídě Veterán bojují v první desítce Eduard Těšínský a Vladislav Mužík, ve zvlášť hodnocených veteránech nad padesát let by na pódium mohl dosáhnout Zdeněk Svoboda, který pacovskou trať velice dobře zná. První závod našeho šampionátu kolidoval s rakouským mistrákem, ale do Pacova již přijedou naši rakouští závodníci Florian Dieminger a Christoph Zeintl, kteří se představí ve třídě MX2. Ve třídě 85 ccm za náš tým pojede Ricardo Bauer, který je mistr Evropy v 65 ccm a letos už vyhrál závod německého šampionátu ADAC v osmdesátkách. Pacovský Propad je pro náš tým domácí trať. Každoročně se do Pacova na mistrovství republiky přijdou podívat tisícovky diváků, takže se rozhodně budeme chtít představit v co nejlepším světle. Velice úspěšnou generálkou na domácí šampionát byl pro pořadatele závodu dubnový závod jihočeského krajského přeboru, kterého se zúčastnilo 271 jezdců,“ říká manažer chýnovského týmu Evžen Zadražil.