Hlavní kubatura MX2 Junior dost výrazně kopíruje seniorskou třídu MX2 v šampionátu dospělých. Na čele má náskok více než třiceti bodů Tomáš Pikart (New2 Project), který má Kaplici mezi svými oblíbenými tratěmi a náskok na čele bude chtít ještě navýšit. Průběžně druhý je Josef Novák (Cermen KTM Racing Team), průběžně třetí je Petr Rathouský (Orion Racing Team), jenž má téměř shodný počet bodů jako čtvrtý Radim Kraus (KovoKraus). Pátým jezdcem pořadí je Daniel Mandys (SMX Racing Team).

Mezi ženami se dá čekat tuhý boj o průběžné vedení. Aktuálně vede rakouská závodnice Sarah Schnelzerová (SMX Racing Team Rudník), která má na čele pětibodový náskok na druhou Anetu Čepelákovou (Yamaha Čepelák Racing klub v AČR). Obhájkyně titulu Lucie Simonová (Simpo racing – ČAM) sleduje jejich souboje až ze třetí pozice.

Pořadatelé upozorňují, že vzhledem k uzavření komunikace na Blansko se do areálu bude vjíždět jinak, než byli všichni za poslední roky zvyklí. Jak zní jejich instrukce: „Při příjezdu do Kaplice po E55, za benzinou MOL je třeba odbočit první odbočkou doleva do centra. Následuje další nejbližší odbočka doleva na sídliště. Poté další odbočka doleva směr rybník „Pentle“, dále dolu k řece přes most směr Čevak a.s. a následně po obslužné cestě do areálu s výjezdem ve spodní části. Bližší ukázku příjezdu najdete na našich sociálních sítích na videoukázce,“ vzkazují organizátoři závodu.

Časový harmonogram:

7:30 volné a měřené tréninky

11:35 první finálové jízdy

14:20 druhé finálové jízdy

17:40 vyhlášení výsledků.