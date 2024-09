Západočeská trať nepatří k jeho nejoblíbenějším. Naopak. Mimořádně rychlý okruh nekopíruje současné trendy. „V Kramolíně to nemá s motokrosem moc společného. To je spíše letecký motokros a mám k této trati velký respekt,“ přiznal. „Takhle rychlé tratě už u nás nikde nejsou a nedá se to natrénovat. Předloni jsem tady měl na velkém kopci dolů docela těžká pád, takže respekt tam skutečně mám,“ zopakuje. „Trať je nebezpečná, navíc nebylo pořádně zakropeno, takže byla špatná viditelnost. Z pořadatelské stránky to nebylo zvládnuté úplně ideálně,“ dodá.

V první jízdě závodu dojel devátý. „Měl jsem technický problém. Držel jsem se Petra Poláka a věřil jsem, že bych se mohl posunout dopředu. Ale po nějakých deseti minutách mi přestala fungovat spojka. Bylo to znát hlavně při nájezdech do zatáček, kde jsem si musel dávat pozor, abych si motorku nezašlápl. Jenom to potvrdilo smůlu, která mě letos provází,“ posteskl si jezdec českobudějovického Promoto Husqvarna Racing teamu.

Ve druhé rozjížďce si ale pořádně spravil chuť, když zajel v silné konkurenci páté místo, což byl jeho nejlepší výsledek v sezoně. Celkově z toho byla v kramolínském závodě sedmá příčka a v průběžné klasifikaci je před posledním závodem osmý. „Vyřešil jsem problémy s tvrdnutím rukou ze začátku sezony, ale psychicky to pořád není ono. Občas mám potíže se při jízdě soustředit. Už nevím, co by mi pomohlo, aby to bylo lepší. Třeba na závodě mistrovství Rakouska jsem dokázal držet krok s těmi úplně nejlepšími. V mistrovství republiky ztrácím na sedmého Vaška Kováře pět bodů, pak už mám dopředu velkou ztrátu. Na deváté místo už mám velký náskok. Chci hlavně sezonu dojet ve zdraví a pak začít přemýšlet, co příští rok. Jestli v tom vůbec nějak pokračovat. Uvidíme,“ naznačil, že ho přepadají i malinko chmurné myšlenky.

Start druhé jízdy třídy MX1 na mistrovském motokrosu v Kramolíně. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Jak naznačuje, nevyloučil ani úplný konec kariéry. „Občas už je toho na mě moc,“ připustí. „Nevím, co bude dál. S týmem jsem se o příští sezoně ještě nebavil. Motokros u nás ze strany týmů a sponzorů upadá. Doba není dobrá. Vidím to i u nás doma s podnikáním, to je šílená bída. Mohu jenom poděkovat majiteli našeho týmu Vláďovi Janoušovi, že letošní sezonu mohu odjet a mám na české podmínky i moje výsledky to nejlepší, co mohu mít. Uvidíme, jaké on má představy na příští rok. Pokud bych to měl dělat jen podle svého, tak už bych se motokrosem jenom tréninkově bavit. Jinak bychom to vůbec nezvládli,“ nevidí svou motokrosovou budoucnost zrovna růžově.