Pořadatelem závodu je MS Kluky, kde se také závod původně měl jet. „V Klukách asi zůstane díky neschopnosti obce pořád jen kravín, který se tady postavil v roce 1970. Víc se o Klukách nechci bavit,“ odmítne komentovat změnu dějiště závodu předseda klubu Josef Pekař.

Mistrovský závod byl na poslední chvíli přesunut do areálu v Jiníně, který má Pekař pronajatý. A pojede se na zbrusu nové trati. „Pomáhali nám s tím Belgičané, kteří staví tratě pro mistrovství světa. Z té původní nezůstal stejný ani metr. Změnil se i prostor startu. Po pětapadesáti letech se jezdí doprava místo doleva. Je to nastavené tak, aby šel do vesnice co nejmenší hluk. Ale fanoušci se budou divit, jak současná trať vypadá. Rádi bychom je na neděli pozvali, budou to velké závody,“ láká příznivce motorismu na nedělní atraktivní podnik.

V nejprestižnější třídě MX1 je to od začátku sezony tvrdý boj o titul mezi jeho obhájcem Jakubem Terešákem (HT Group Racing Team) a někdejším vicemistrem světa Němcem Maxem Naglem (Haas Racing Team). Oba jedou zatím naprosto vyrovnaně, jejich bodové konto na čele průběžného pořadí se liší jen velmi nepatrně o jediný bodík. Český jezdec má na kontě o jednu vyhranou rozjížďku více než Němec.

O průběžné třetí místo svádějí tvrdý souboj Slovák Šimon Jošt (KRTZ Motorsport) a čtvrtý Martin Krč (HT Group Racing Team). Na dalších dvou místech tabulky jsou Slováci Pavol Repčák (Orion Racing Team) s Tomášem Kohútem (Osička MX Team) a pak už následují dva Jihočeši: sedmý je Václav Kovář (SD Install Racing) a osmý Rudolf Plch (Promoto Husqvarna Racing Team). „Vím, že časem na jedno kolo bych se mohl klidně pohybovat někde okolo třetího místa. Byl bych rád, kdyby se mi někdy povedl start a mohl se s těmi nejlepšími tahat hned od začátku. Když se mi nepovede start a jsem třeba se čtvrtým stejně rychlý, tak nemám šanci to dohnat. Loni mi to jednou vyšlo na stupně vítězů a je to moc hezká vzpomínka,“ přál by si Plch v Jiníně zaútočit co nejvýš.

Start druhé jízdy třídy MX1 na mistrovství republiky v Pacově. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Největšími favority třídy MX2 jsou její průběžný lídr Adam Dušek (HT Group Racing Team) s Rakušanem Marcelem Staufferem (Osička MX Team), který se po zranění vrátil ve velkém stylu a vyhrál poslední závod v Přerově. Mezi veterány tradičně kraluje Petr Bartoš, v popředí se pohybují také Jihočeši Zdeněk Blábolil (pátý) a Vladislav Mužík (sedmý).