Byl jste spokojen s loňským ročníkem krajského přeboru z hlediska počtu jezdců, kvality závodů i jejich organizačního zabezpečení? Spokojen jsem byl především s organizačním zajištěním závodů, které je dlouhodobě na vysoké úrovni, neboť většina pořadatelů má bohaté zkušenosti i s pořádáním závodů mezinárodního mistrovství republiky. Počet jezdců za poslední dva roky bohužel klesl téměř o čtvrtinu, ale to bylo způsobeno covidovými opatřeními. Někdo se bál chodit mezi lidi, někdo si nebyl jist, zda se mu vyplatí si vyřizovat a platit závodní licenci, protože se do do poslední chvíle nevědělo, kolik závodů se vlastně odjede. Toto však jako vedoucí střediska ovlivnit nemůžete. Průměrně se závodů jihočeského krajského přeboru loni účastnilo sto čtyřicet závodníků, což je ale stále slušný počet.

Ze sedmi plánovaných závodů se odjelo pět. Je to adekvátní počet vzhledem k problémům, které přinesla další koronavirová sezona?

Řekl bych, že se jedná spíše o nadstandard. Jednak jsme se snažili stoprocentně využít termíny, kdy závody odjet šly. Když vám ale opatření dovolí začít sezónu až na konci června místo na začátku dubna, je myslím ještě pět závodů z původních sedmi úspěch. Většina ostatních středisek odjela méně závodů. Dokonce se nám na konci roku podařilo uskutečnit i slavnostní vyhlášení sezóny v Táboře.

Bylo těžké při pořádání závodů vyhovět všem vládním nařízením?

Motokros je naštěstí venkovní sport a v případě krajských přeborů nejsou žádné tisícové divácké návštěvy. Během opatření jsme ale jednou museli separovat diváky od depa pro závodníky, ve kterém jsme ještě museli dělat sektory podle tříd, aby v něm došlo k co nejmenší migraci závodníků. Občas jsme měli na závodech i kontroly ze strany Policie České republiky, ale vždy bylo všechno v naprostém pořádku.

Roste na jihu Čech základna především mladých motokrosařů?

Naštěstí existují stále noví mladí závodníci a čím dál tím více i mladé závodnice, které přicházejí k tomuto krásnému, ale zároveň i velice nebezpečnému sportu. Většinou je to zásluha jejich rodičů, bez jejichž obrovské počáteční podpory by tento sport ani nešlo začít dělat. Nicméně stále ještě na závodech převažují jezdci třídy Veterán nad čtyřicet let. Startují v ní ale i piloti starší padesáti či šedesáti let! Ti zažili ještě zlatou éru českého motokrosu, kdy naši jezdci vyhrávali závody mistrovství světa, navíc na českých strojích, a tak to mají jako srdeční záležitost. Jak já říkám, budou závodit, dokud vylezou do sedla motocyklu. Těch mladých závodníků bych ale uvítal klidně i více, s problémem dostat ke sportu mladé lidi se však dnes potýkají snad všechna sportovní odvětví.

Jak hodnotíte sportovní úroveň přeboru? Je konstantní, nebo se postupně zvedá?

Spokojen jsem, náš jihočeský patří k nejlepším v celé republice. Především díky krásným přírodním tratím, které tady na jihu Čech máme, zkušeným a přičinlivým pořadatelům, a také díky poměrně početné jezdecké základně. Zdaleka ne každý kraj má svůj přebor, v republice je pouze pět krajských motokrosových středisek, takže někde se jede seriál třeba tří krajů dohromady. Samotný přebor pouze jednoho kraje si může díky výše uvedenému dovolit pouze ten náš Jihočeský! Nutno podotknout, že si k nám pravidelně hledají cestu i závodníci ze středních a západních Čech, Vysočiny, ale i třeba z Prahy. Hodně oblíbené jsou naše závody i mezi rakouskými jezdci. Myslím, že se úroveň přeboru za poslední léta celkem zvedla, jen ty poslední dva roky nás trochu zabrzdily, ale chápu, že se nemůže vše vyvíjet neustále jen pozitivně.

Dá se předejít termínovým kolizím se závody mistrovství republiky juniorů i seniorů, ke kterým v loňském roce docházelo?

To je vždy velký oříšek. Upřímně řečeno před střediskovými závody mají vždy přednost závody seriálu mezinárodního mistrovství republiky, což je ale logické. V praxi to znamená, že se musíme při plánování kalendářů vždy termínově podřídit právě tomuto seriálu, a pokud v něm pak dojde k nějakým změnám během sezóny, musíme se přizpůsobit podruhé. Sice nám pak dají mistrovské závody na neděli (závody jihočeského přeboru jsou až na výjimky vždy v sobotu – pozn. red.), ale i to krajský závod většinou neblaze poznamená, když jsou dva podniky v jeden víkend.

Byl právě toto důvod, proč se loni na krajských závodech neobjevovalo více předních jezdců z republikových šampionátů, jako tomu bývalo v předchozích letech?

Ano, to je jednoznačně ten důvod. Pokud dojde v jeden víkend k termínové kolizi, špičkoví jezdci dají přirozeně vždy přednost mistrovství republiky. Tím pak sportovní úroveň krajského podniku utrpí. Většina diváků chce sledovat taková závodnická jména, jako jsou například Michek, Kovář, Plch, Finěk, Blábolil a další. Když ještě před rokem 2020 nezasahovala do organizace krajského přeboru nejrůznější protiepidemická opatření a s nimi spojené šachy s termíny závodů, bylo běžné, že výše uvedení špičkoví republikoví jezdci též celkově vyhrávali i seriál krajského přeboru. Naopak poslední dva roky jsme byli rádi, když jsme je mohli vidět pouze na jednom nebo dvou závodech.

Jak je to s diváckým zájmem o závody krajského přeboru?

Motokros má v Čechách stále poměrně slušnou oblíbenost. Jednak je to adrenalinový sport a navíc tady má velkou i úspěšnou tradici. Obzvláště pak na jihu Čech, protože se zde čtyřicet let vyráběly závodní motocykly světoznámé značky ČZ Strakonice a vůně těchto legendárních dvoutaktních motorů je z terénu závodišť vlastně cítit dodnes. Dalším faktorem je zohlednění termínů sousedních krajských středisek, se kterými úzce spolupracujeme, abychom si zbytečně nepřetahovali nejen diváky, ale i jezdce. Průměrně závodům krajského přeboru přihlíží zhruba pětistovka diváků.

Možnost uspořádat jednotlivé závody dostanou všichni pořadatelé, kteří o ni požádají, nebo vybíráte šest nejlepších?

Vybírat naštěstí nemusím. Nabídka zhruba odpovídá poptávce a meziroční změny bývají pouze minimální. Jak jsem již řekl, máme tady na jihu Čech hned několik kvalitních tratí. O tom svědčí i fakt, že dvě třetiny závodišť, kde se jede mistrovství republiky, patří právě do jihočeského střediska. To je fakt, za který jsem moc rád a mimo jiné i proto mě tato práce velmi baví. Pokud bych se musel někde doprošovat, aby uspořádali přeborové závody, nebo jsem musel nechat odjet na jedné trati třeba dva nebo tři podniky seriálu v jedné sezóně, byla by má radost z organizace tohoto sportu určitě někde jinde.

Chystáte v přeboru nějaké novinky pro letošní ročník?

Žádné podstatné změny se nechystají, pouze se oproti minulým ročníkům trochu zvýhodnil časový harmonogram pro jezdce veteránských kategorií, aby nejezdili po přestávkách. Během nich se totiž především v suchých letních měsících musí nakropit trať tak, aby vydržela bezprašná co nejvíce rozjížděk, což v konečném důsledku znamená, že se pak jezdí mnohdy v hodně hlubokém blátě. Toho si většina z nich už v životě užila dost, navíc je pak pro některé z nich v pokročilém věku často problém trať vůbec objet. Stále závodí nadšenci, kterým už je třeba sedmdesát a více let.

Jak organizace toho všeho probíhá?

Naprostou většinu věcí kolem jihočeského střediska si zajišťuji sám. Především co se týká nominací jezdců na sezónu, přípravy administrativy pro jednotlivé závody a materiálů pro média. Také jednám s hlavními partnery seriálu a samozřejmě se účastním samotných závodů, kde vykonávám vždy kromě úlohy ředitele seriálu i roli sportovního komisaře, což je něco podobného jako funkce rozhodčího. S organizací přeboru mi však pomáhají i členové Sportovní komise jihočeského motokrosového střediska, která se schází dvakrát ročně a rozhoduje především o schválení různých návrhů ze strany jezdců, týmů a pořadatelů. Jedná o přeřazení jezdců z jednotlivých výkonnostních kategorií, nebo také společně schvalujeme žádosti o různé výjimky a podobně. Komisi tvoří Jaroslav Vrchota, Zdeněk Blábolil, Milan Heřman starší, Luboš Lhoták, Michal Úlehla a Pavel Doubek. Kolektivní rozhodnutí zkušených lidí je obecně vždy lepší a hlavně spravedlivější než názor jednotlivce. Vlastní závody jsou pak zase zcela v režii jednotlivých pořadatelů, středisko jim však garantuje určité ekonomické podmínky, které jsou finančně zastřešeny Autoklubem České republiky.

Na kterých tratích se letos bude závodit?

Tratě zůstávají v sezóně stejné jako loni. Závodů bude celkem šest. V sobotu šestnáctého dubna se přebor rozjede v Klukách u Písku, prvního května zavítá do Votic a čtvrtého června se přestěhuje do Netolic. Do své druhé poloviny vstoupí třiadvacátého července v Jiníně, pokračovat bude třináctého srpna v Pacově a finálový závod pak bude hostit patnáctého října Kaplice. Děkuji všem pořadatelům, že jsou ochotni závody přeboru pořádat. Velké díky patří též generálnímu partnerovi seriálu a dalším mnoha sponzorům napříč celým krajem. Závěrem bych chtěl říci, že si velice cením zájmu diváků, protože bez nich by rozhodně motokros nebyly ty pravé závody.