Jeden velký motoristický závod za druhým pořádají v Písku na Hradišti. Tím posledním byl víkendový třetí podnik mistrovství republiky v motokárách, kterého se zúčastnily téměř dvě stovky jezdců.

Závod nejsilnější třídy KZ2 nabídl v Písku mimořádnou podívanou. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Byl to skutečně povedený závod s mimořádnou účastí. Celkem se na start postavilo ve všech kategoriích 189 pilotů. „Účast je to výborná, ale samozřejmě to zvyšuje také nároky na uspořádání závodu,“ připouští předseda píseckého Autoklubu Václav Kudrle. Tomu přidělalo vrásky na čele deštivé počasí posledních dní. „Depo máme částečně na louce, která byla značně promáčená. Vyžadovalo to abnormální organizační schopnosti. Podmínky to byly dost extrémní, ale to nikdo nemůže ovlivnit. Ne všichni chtěli na louku, takže karavany stály tentokrát až k hájence. Dráha je ve výborném stavu, rádi sem jezdí i zahraniční jezdci. Jediný problém je v zázemí,“ připouští. „Budeme jednat s městem, abychom tady velké závody mohly udržet. Potřebovali bychom, aby louka, kterou si pronajímáme, byla připravená, odvodněná a pravidelně udržovaná. To bude součást jednání s městem,“ ujistí.

Na Hradišti už se letos odjelo mezinárodní mistrovství republiky v supermotu, miniracingu a teď v motokárách. „Hodně usilujeme o to, abychom mohli šampionát motokár pořádat i nadále. Na podzim přijedou zástupci komise kartingu při Autoklubu a bude se řešit, co je třeba vyřešit a zabezpečit. Chceme tady jeden mistrovský závod udržet, tak jako to mají ostatní naše špičkové dráhy v Chebu, Třinci nebo Vysokém Mýtě. I když jsme si vědomi složitosti situace s naším depem na louce. Jezdcům se naše dráha líbí, je to jenom otázka zázemí,“ zdůrazní. „Závodníci to berou tak, že tyto věci ovlivnit nemůžeme, i když to řešíme. Za to jim patří poděkování. My se budeme snažit pro příští rok zase zainvestovat a areál vylepšit,“ slibuje.

Jindřich Vácha doma opět válcuje konkurenci a těší se na mistrovství světa

Písecký pořadatelský tým zaznamenal citelnou ztrátu, když v dubnu náhle zemřel ve věku 73 let jeden z jeho tahounů Milan Brož. „Milan nám hrozně moc chybí. Byl mojí pravou rukou,“ lituje Kudrle předčasného odchodu oblíbeného srdcaře. „Zajišťoval mediální sféru i spoustu organizačních záležitostí. Řadu věcí z jeho gesce jsem převzal já a hodně mi pomáhá také Jarda Klas, který se postupně zapracovává,“ jmenuje svého nového spolupracovníka.

Napilno mají v Písku prakticky o každém víkendu. O tom nadcházejícím se na Hradišti jedou závody rakouských motokár, na konci června to pak bude seriál Tillotson. „To jsou speciální čtyřtaktní motokáry, které vůbec nejsou hlučné. Ale jedná se o menší závody do třiceti účastníků,“ uvádí Kudrle. „Ještě předtím ve středu šestadvacátého června pořádáme prezentační akci pro mateřské školy tady z Hradiště. Jde nám o co nejlepší vztahy s občany z okolí,“ neskrývá.

Dalším skutečně velkým závodem bude v Písku 12.-13. července mezinárodní mistrovství republiky malých motocyklů Miniracing. „K tomu jsou komerční akce a tréninky, abychom provoz areálu ekonomicky utáhli,“ uzavírá.