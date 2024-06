V sedmačtyřiceti letech stále patří k největším osobnostem českého kartingu. Jihočech z Písku Jindřich Vácha na svém domácím okruhu na Hradišti na třetím závodu mistrovství republiky jako už tradičně převálcoval konkurenci ve třídě KZ2 Gentleman a suverénně vede průběžnou klasifikaci šampionátu.

Jindřich Vácha si jede pro vítězství v závodě v Písku. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Zkušený matador vyhrál už na předcházejících závodech ve Vysokém Mýtě a v Chebu obě finálové jízdy i následné superfinále. To samé zopakoval i doma v Písku a má tak parádně našlápnuto ke svému již sedmému titulu ve své třídě v řadě. „Písek je pro mě klasická každoroční maturita. Tentokrát i v termínu,“ usměje se. „Snažím se zabodovat co nejvíc. Vnímám, že nás ve startovním poli trochu ubylo a konkurence nebyla tak velká jako na prvních dvou závodech, kam dorazilo kolem dvaceti jezdců. Ať je to, jak chce, jsem rád, že se nám podařilo získat maximální počet bodů, abychom měli rezervu na poslední závod seriálu na Slovakiaringu, který se svým termínem hodně blíží mistrovství světa a budeme tam potřebovat najít prostor na testování,“ vysvětlil pilot, jenž loni obdržel prestižní cenu Jiřího Balcara pro nejlepšího motokárového jezdce roku 2023.

Jindřich VáchaZdroj: Deník/ Petr Hřídel

Světový šampionát se letos pojede v portugalském Portimau a Vácha by v kategorii Masters nechtěl chybět. Mezi světovými esy by měl startovat už potřetí. Předloni obsadil čtrnáctou příčku, loni byl dokonce osmý. Jako prioritu sezony však mistrovství světa nebere. „Hlavní cíl je veškerá práce kolem. Závod od závodu, celkový výsledek v seriálu mistrovství republiky, prezentace značky a partnerů. To všechno je priorita. Mistrovství světa je taková třešnička na dortu. Je super, že ho vůbec můžeme absolvovat,“ naznačuje celkovou strategii svého týmu.

Zdroj: Deník/ Pavel Kortus

Portugalsko je poměrně vzdálená země. „Je to takový logistický oříšek,“ připustí. „Je to z ruky. Loni bylo Německo za barákem,“ usměje se. „Každopádně bude o dost složitější připravit se na testy. Mistrovství světa je tak trochu za odměnu, ale nevíme, co nás tam čeká, protože jsem tam nikdy nejel. Ale slyšel jsem o tomto okruhu jenom všechno dobré, tak doufám, že si to užijeme,“ věří Vácha, jenž na mezinárodním poli startuje jako tovární jezdec Pragy.

Zároveň provozuje svůj tým VMS Racing. „Jsme v týmu celkem čtyři. Ještě byl v jednání pátý pilot, který mi to odřekl na poslední chvíli. Ale nijak netlačím na to, aby nás v týmu bylo třeba deset. Práce a starostí máme i tak dost,“ uzavře s úsměvem.