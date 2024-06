Přitom motoristický sport u Klasových dříve nikdo neprovozoval. „Sport jako takový ano, u nás se hrával hokej, ale motorismus nikdy,“ říká maminka obou malých závodníků Jitka Klasová. „Před nějakými pěti lety se začal manžel věnovat rekreačně ježdění na motokáře a učil to staršího syna. Tomu se to líbilo a chytlo ho to. Před rokem si zkusil při závodě mistrovství republiky tady v Písku tréninky, docela mu to šlo, tak jsme od letoška začali objíždět závody. A mladší syn jezdí také,“ popisuje cestu, jak se její synové dostali na motokárovou dráhu. „Ještě máme nejmladší dceru Lindu, která chce jezdit taky. Máme v plánu, že by mohla dostat motokáru po mladším synovi, který se i věkem přesune do vyšší kategorie,“ naznačuje