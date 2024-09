Povedený již 41. ročník závodu motocyklů do Strmého vrchu hostil v sobotu Chýnov. Za ideálního slunečného počasí přihlíželo 2700 diváků a navzdory několika velice krkolomným situacím proběhlo naštěstí vše bez zranění.

„Nově zabudované klády v horní polovině padesátimetrového krpálu daly necelé stovce závodníků pořádně zabrat. Výzvu, kdo vyjede první až nahoru, pokořil již v tréninku trialista Marek Wünsch, nicméně druhá výzva, kdo jako první nové klády přeskočí, byla pokořena až po závodě při exhibičním pokusu pozdějšího vítěze Romana Körbera,“ říká ředitel závodu Evžen Zadražil.

V hlavní kategorii Motokros+enduro startovalo 61 jezdců a jen třem se podařilo vyjet až nahoru. Celkem čtyřikrát z pěti pokusů to vyšlo Romanovi Körberovi z pořádajícího Motosportu Chýnov, který se tak stal zaslouženým vítězem a suverénně obhájil své loňské prvenství. Druhý byl Marek Wünsch z Trialu Psáry, jenž vyjel na vrchol jen jednou a v konečném součtu jízd ztrácel na vítěze jednadvacet metrů. Také celkově třetí Sven Tichava z Českých Budějovic se jednou podíval až do cíle, na druhé místo mu však po sečtení všech pokusů scházelo patnáct metrů.

Roman Körber vyjel na vrchol i na trialové motorce. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Mezi trialisty dominoval již zmíněný Marek Wünsch, který byl v této kategorii nejlepší i loni, letos zvítězil před svým bratrem Dominikem Wünschem (oba Trial Psáry) a o vítězství se museli při shodě metrů dokonce rozjíždět v dodatečné společné jízdě. Také zde si nevedl špatně vítěz hlavní kategorie Roman Körber, když se svou trialkou obsadil celkové třetí místo.

Mezi jezdci třídy ČZ zvítězil dle očekávání zkušený Jaroslav Jonák z Říčan před Vítem Kozákem z Milevska. Třetí v pořadí byl další říčanský jezdec Petr Seidl. V dětské kategorii byl nejlepší desetiletý Tobiáš Malík z MX Trial Třemešné. O druhé místo se museli při celkové shodě metrů hned dva junioři rozjíždět, lepší byl nakonec Vojtěch Kočí z Trial týmu Tábor před Janem Říhou ze Skopytc.

Nejmladším účastníkem chýnovského závodu byl teprve pětiletý Rostislav Seemann z pořádajícího Motosportu. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Jak už bylo řečeno, až po závodě se pokusil přeskočit nové klády vítěz hlavní kategorie Roman Körber a podařilo se mu to. „Během závodu nechtěl riskovat a raději je ve všech pokusech technicky přejel, protože jejich přeskočení by byl v podstatě vabank,“ vysvětluje Zadražil. V rámci exhibice se v chýnovském kopci představil i speciálně upravený skútr, který se dostal se svým majitelem až do poloviny stoupání.

Přítomní diváci si měli možnost poslechnout vyprávění nejúspěšnějšího českého motocyklového závodníka v dakarské rallye Martina Michka, který během dne vydatně pomáhal řediteli závodu s komentováním a zvládl i autogramiádu. „Původně měl Martin jako každý rok závodit, ale po chirurgickém zákroku jen pár dní před akcí se nakonec musel omluvit,“ lituje Zadražil. „Bylo se celý den na co dívat a pořadatelé této tradiční akce se těší na viděnou zase za rok,“ vzkazuje.

close info Zdroj: Foto: deník/ Luděk Jánoš zoom_in Jan Likler sklidil za svůj let vzduchem obrovský aplaus.