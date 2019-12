První zápas proti Přerovu měl ze začátku vlažnější tempo a Táborští nebyli schopni trefit prostor mezi tyčemi, což korunovali třemi neproměněnými pokutovými hody. S přibývajícím časem ale začali přerovského soka přehrávat a zvítězili o deset branek.

Ve druhém utkání se celek od Jordánu dostal do vedení a až do třetí čtvrtiny nic nenasvědčovalo výraznějšímu dramatu. V polovině třetí části hry si ale táborští hráči vybrali slabší chvilku a Plzni se podařilo stav utkání vyrovnat. Pak se Jihočeši přece jen vzpamatovali a dokázali nakonec dovést duel do vítězného konce.

Ke třetímu střetnutí s největším favoritem celé soutěže přistoupila družina TJ Tábor odevzdaně a bez potřebného zápalu. Hráči pražského Steppu toho využili a zaslouženě vyhráli rozdílem dvou tříd.

TJ Tábor – KVP Přerov 12:2 (0:0, 2:1, 3:0, 7:1)

Branky Tábora: Pekař 5, Mráz 4, Pejša, Míka, Vaněk.

TJ Tábor – KVS Plzeň 13:11 (3:2, 3:1, 3:5, 4:3)

Branky Tábora: Pekař 4, Mráz 3, Vaněk 2, Pejša 2, Veselý, Míka.

TJ Tábor – Stepp Praha 3:25 (0:6, 1:4, 2:4, 0:11)

Branka Tábora: Dolének, Pekař, Mráz.

Sestava TJ Tábor: Kubů – Pejša, Plemeník, Dolének, Vaněk, Mráz, Míka, Veselý, Kučera, Pekař.