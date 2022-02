Každý turnaj žákovských ligových klání se hraje systémem play-off, to znamená vyřazovacím způsobem. Podle umístění v jednotlivých turnajích si následně týmy přenesou body do celkové tabulky; vítěz bere šest bodů, prohraný finalista čtyři, tým na 3. místě dva a čtvrtý tým jeden bod.

Na úvod vyrukovali Táborští proti jedinému zástupci Moravy, týmu UP Olomouc. Do utkání vstoupili ospale a po první čtvrtině prohrávali o dvě branky, od druhé části hry ale vzali taktovku do svých rukou a duel otočili ve svůj prospěch. Družstvo každopádně stál víc sil, než trenérský štáb očekával, obzvláště když neměl příliš možností využít víc hráčů z lavičky.

V semifinále táborský tým nastoupil proti jihočeskému rivalovi a největšímu favoritovi soutěže ze Strakonic. Hráči od Jordánu vložili do střetnutí všechny síly, ale na silného protivníka to stačit nemohlo. Prostor v zápase dostala celá lavička.

Utkání o 3. místo nabídlo dramatickou zápletku. Po bezbrankové první čtvrtině se táborský soubor rozstřílel a ve druhé čtvrtině zaznamenal pět branek v řadě. Už se závěrem tohoto dějství ale jeho hráčům začaly docházet síly ztracené v předchozích soubojích a začali kupit chyby, které pomohly soupeři utkání srovnat. Táborští pólisté přesto vítězství uhájili a zajistili si v turnaji třetí příčku.

Dodejme, že členové táborského týmu pomohli na turnaji družstvu z Děčína, který měl problémy se sestavou. Vojtěch Chlupsa se v barvách tohoto celku prosadil dvakrát, Matyas Janovský a Marie Ostrá skórovali jednou.

Výsledky:

TJ Tábor – UP Olomouc 10:6 (0:2, 3:1, 3:1, 4:2), branky Tábora: Navrátil 4, A. Novák 3, Skaláková 2, Loužecký.

TJ Tábor – Fezko Asten Johnson Strakonice 2:15 (0:5, 1:3, 1:3, 0:4), branky Tábora: A. Novák, Vančura.

TJ Tábor – USVP Stepp Praha 9:8 (0:0, 6:3, 1:2, 2:3), branky Tábora: Š. Novák 2, Řezáč 2, A. Novák 2, Navrátil, Vančura, Skaláková.

Sestava TJ Tábor: Kováč – Vančura, A. Novák, Janovský, Navrátil, Řezáč, Škabroudová, Loužecký, Š. Novák, Švecová, Chlupová, Krejčí, Ostrá, Chlupsa, Skaláková.