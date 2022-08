„V zimních měsících probíhala tvrdá příprava hlavně na veslařských trenažerech a v posilovně. Ale vše směřovalo již k přípravě na vodě, kde je důležité naveslovat co nejvíce kilometrů a skvěle se připravit na jarní kontrolní závody reprezentace a mistrovství republiky,“ podotkl místopředseda klubu Radim Staněk.

Výbornými výkony si v kategorii dorostu navíc řekli o reprezentační dres Dorota Šimůnková a Jakub Holický, kteří přivezli zlaté medaile z Olympic hopes regatty v polské Kruszwici z dvojskifu, respektive z osmy. Dále si svými výsledky zajistili dres národního týmu Samuel Krejčíř, který startoval na čtyřce bez kormidelníka na MS juniorů v Itálii, kde obsadili výborné 6. místo, a Ana Drnková, kterou teprve čeká start na ME do 23 let v Belgii na skifu.

Začátkem června se snad nejpočetnější výprava VK Vajgar v historii slavných Primátorek představila celkem ve čtyřech osmách (starší žákyně, dorostenky, ženy a závod na gigových osmách) a ještě dva skifaři v kategorii muži. Čtyři hradecké starší žákyně ve společenství s Olomoucí obsadily krásné druhé místo, stejně jako dorostenky VK Vajgar doplněné o dvě veslařky pražských Bohemians.

Činili se i další. V kategorii masters Petr Mátl a Tomáš Drnek obsadili ve společenství s VK Slavia Praha taktéž druhé místo. Dále ve finále A dojel Martin Kubíček na skifu mužů čtvrtý. Ve finále B obsadila na slavných Primátorkách historicky první „čistá“ osma žen VK Vajgar třetí, tedy celkově osmé místo.

Vynikajících výsledků dosáhli jindřichohradečtí veslaři také na mistrovství republiky v Račicích. „První týden se konal šampionát žactva a druhý dospělých. Krásné počasí se ovšem přehouplo do nesnesitelného vedra, a tak se pořadatelé v neděli před polednem rozhodli mistrovství ukončit. Neodjeté závody žactva se uskuteční na podzim při mistrovství republiky ve sprintu. Týden nato se počasí sice trochu umoudřilo, ale sobotní liják a následné nedělní dusno některým moc nepřálo. To platilo ovšem pro všechny, a tak se s tím musel každý vypořádat sám. Nic z toho ovšem nezměnilo fakt, že Vajgaráci patří k republikové špičce,“ přiblížil Radim Staněk.

Sezona pro veslaře však ještě zdaleka nekončí. Čeká je ještě regata v Třeboni (20. - 21. 8.) a Táboře (18. 9.), mistrovství republiky ve sprintu (30. 9.) a šampionát ČR družstev (1. - 2. 10.).

Z výsledků MČR

Zlato

4x+ žkys (čtyřka párová s kormidelníkem žákyně starší) – Denisa Bubeníková, Lucie Pavlíková, Eliška Němcová, Rozálie Bártů, korm. Adéla Hrůšová

2+ junioři (dvojka s kormidelníkem) – Radek Winkler ve společenství s Jiskrou Třeboň-Tomáš Janeček, korm. Eliška Čadková

Stříbro

1x žkys 13 (skif žákyně starší 13 let) – Lucie Pavlíková

2- ženy (dvojka bez kormidelníka) – Barbora Mátlová a Anna Drnková

8+ dorostenky – Tereza Staňková, Dorota šimůnková, Simona Pavlíková + spol. VK Bohemians a LS Brno

4 –(čtyřka bez korm.)ženy – Anna Drnková ve společenství klubů

4x-(čtyřka párová bez korm.) dorostenci – Jakub Holický ve spol.klubů

Bronz

2- (dvojka bez kormidelníka) dorostenky – Tereza Staňková a Simona Pavlíková

8+ dorostenci – Dominik Böhm, Petr Adam, Ondřej Bašta, Václav Knesl ve společenství s VK Bohemians

1x junioři – Samuel Krejčíř

2+(dvojka s kormidelníkem)muži – Tomáš Drobil a Filip Neuhort, korm. Eliška Čadková

2x (dvojskif)dorostenci – Holický + spol. VK Lysá