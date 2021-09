K závodům prvního dne se kvalifikovali v mladší kategorii Hedvika Podruhová, Sofie Nezvalová, Jan Brůna (všichni PlČB), Eliška Vokatá, Daniel Wieser (Fezko), Linda Čeňková, Aneta Kakosová (Tábor), Jakub Šolc (Písek), Simona Marešová (JH), ve starší Viola Válková, Terezie Kinterová (JH), Jiří Václavík (Fez.), Matyáš Smažík, Barbora Veselá, Marek Matoušek, Gabriela Trnková (PlČB) a Johana Švandová (Písek).

Atleti budou mít v sobotu republikové soutěže družstev. Sokolský ostrov v Českých Budějovicích bude od 10 hodin dějištěm mistrovství Čech, sk. A žactva, k němuž se z kraje probojovali chlapci pořádajícího Sokola a Čéčovky a děvčata VS Tábor a Nové Včelnice. Tři první se kvalifikují k mistrovství ČR 2. října ve Vítkovicích. K mistrovství Čech dorostu do Edenu pojedou v obou kategoriích celky VS Tábor (do finálového mistrovství ČR v Kolíně 26. září půjde vždy prvních pět celků), k mistrovství Čech juniorů do Pardubic chlapci VS a děvčata Nové Včelnice (do ČR 25. září na Slavii po pěti prvních).

V kraji bude v neděli v Písku od 10 hodin krajský přebor družstev mladšího žactva.