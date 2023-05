Naprosto suverénní jedničkou českého supermota je sedmadvacetiletý Pražák Milan Sitnianský. Tuto roli potvrdil i na nedělním úvodním závodu domácího šampionátu v Písku na Hradišti, který zcela jasně ovládl.

Nejlepší pilot českého supermota Milan Sitnianský na píseckém okruhu. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Motivací pro našeho nejlepšího pilota ale není mistrovství republiky. Chce především prorazit mezi nejlepšími jezdci celé planety. Na úvodním závodě světového šampionátu v Itálii obsadil šestou příčku. „Byl tam plný startovní rošt a prvních deset lidí jede opravdu rychle. Měl jsem co dělat, abych se dostal vůbec na šesté místo. S tím jsem byl nakonec docela spokojený, i když to samozřejmě může být lepší. Myslím, že na první pětku bych mohl mít a asi se budu pokoušet celou sezonu, abych do ní prorazil,“ přeje si.

Loni byl Sitnianský v klasifikaci hlavní třídy S1 GP ve světovém šampionátu pátý. „Jezdilo ale méně lidí a konkurence nebyla taková. O to je letos složitější se prosadit,“ je si vědom.

Zatímco ve světě se supermotu pořád stále relativně daří, u nás se jezdecká základna zužuje. „Mistrovství republiky je pro mě spíše taková příprava. Svezeme se, večer pokecáme a vypadneme z domova,“ s úsměvem naznačil, co pro něj momentálně domácí závody znamenají. Titul mistra republiky bere skoro automaticky. „Český mistrák je pro mě skutečně především trénink. Jezdíme v domácím prostředí, máme hezké tratě a je to zábava. Dobrá průprava pro mistrovství světa. Speciálně v Písku se mi líbí moc,“ zdůrazní.

Úplně zle by ale do budoucna s českým supermotem být nemuselo. „Objevují se rychlí mladí kluci. Honza Ulman a Matěj Kokeš mají velkou budoucnost. To je pozitivum. Jinak úroveň bohužel klesá. Ale není to jenom u nás v Čechách. Národní šampionáty jdou dolů i v okolních státech. Proč tomu tak je, to nedokážu říct,“ jen pokrčí rameny.

Před rokem se jel v Písku společný závod českého a rakouského šampionátu, což nabídlo pořádně narvané startovní rošty. „Ze závodnického hlediska je to určitě velká škoda. Nevím, proč to takhle je. Asi je to jiná politika. Být spojený s kýmkoliv, aby nás bylo na startu hodně, by bylo samozřejmě lepší,“ dobře si uvědomuje.

Kromě českého šampionátu a mistrovství světa Sitnianský v jiném seriálu nestartuje. „Dříve jsem jezdil kompletní mistrovství Německa. Ale tím, jak teď jedeme celé mistrovství světa i náš šampionát, tak už moc času nezbývá a člověk je rád, že má doma také nějaký volný víkend. Poslední tři roky už to praktikuji pouze takhle,“ vysvětluje.

Největším soupeřem českého pilota je na domácí scéně Erik Provazník, který byl na Hradišti druhý. „Letos jede také celé mistrovství světa a je dobře, že se potkáváme i doma a můžeme porovnat síly. Ale je smutné, že už tam pak nikdo další není,“ lituje.

Zatímco loni se jel jeden ze závodů šestidílného seriálu mistrovství světa také u nás ve Vysokém Mýtě, letos elitní seriál do České republiky nezavítá. „Je to velká škoda, protože to byly krásné závody. Ale bohužel to tak je a nevidím do toho, proč se u nás nejede. Já s tím nemohu nic dělat,“ konstatuje Sitnianský, jenž by rád zaútočil na úplnou světovou špičku. „Chci být co nejvýš, ale alespoň do té první pětky bych se nacpat chtěl. Rád bych se posouval pořád dopředu,“ deklaruje na začátku letošní sezony.