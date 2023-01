Čtrnáctou příčku obsadil jihočeský motocyklista Martin Michek ve čtvrté etapě Rallye Dakar, která měřila 573 kilometrů, z čehož bylo 425 kilometrů měřených testů. Rovněž čtrnáctá příčka mu patří i v celkové klasifikaci.

Martin Michek hodnotí čtvrtou etapu Rallye Dakar. | Video: Deník/ Pavel Kortus

V cíli byl pilot z Roudného u Českých Budějovic mimořádně spokojený: "Čtrnácté místo je bomba. Bylo méně kamenů, což je super. Jenže nás pustili do písku s velbloudí trávou, která neuhýbá, takže se hodně cvičilo s motorkou. Byla to pumpovačka, jsem vycucaný do maxima. Mezi první polovinou a druhou jsme tam měli přejezd do tankovačky, neutralizaci na 55 minut. Pomáhal jsem tam továrnímu jezdci Franco Caimimu, aby mu vyšel benzín do tankovačky. Tlačil jsem ho za lanem. Potkal jsem tam ještě Štefana Svitka, také jemu jsem dovezl kanystr s palivem. Naštěstí se to obešlo bez nějakých minut navíc pro všechny. Jsem rád, že jsem mohl pomoct."