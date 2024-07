Motokros už není jeho hlavní prioritou, přesto si už zkušený pilot Martin Finěk (33 let) nemohl nechat ujít závod mezinárodního mistrovství republiky na zcela přebudované trati v Jiníně.

Na původní trati v Jiníně se blatenskému patriotovi vždycky dařilo. Ale nová verze se mu líbí. „Jinín bývala vždycky moje oblíbená trať. Už před patnácti lety jsem tady byl druhý v mistráku třídy MX2. Nová trať se mi ale líbí, i když materiál byl čerstvě navezený, bylo to hodně pískové a vytvářely se duny. Vzalo to takový trošku světový směr. I když se dělaly koleje a trať se rozbíjela, tak se všechny skoky daly přeskákat. Povedlo se jim to tady,“ vzkazuje partě kolem Josefa Pekaře, která stojí za revolučními změnami v jinínském areálu.

Na nové trati si Finěk nevedl špatně. V kvalifikaci zajel v hlavní kubatuře MX1 čtrnáctý čas. V první finálové jízdě dojel dvanáctý, ve druhé odstartoval dokonce sedmý, ale pád ve druhém kole ho vyřadil ze hry. „V první jízdě jsem šel na start vedle Maxe Nagla, vedle něj jsem se vyvezl a začínal jsem někde kolem osmého místa. Chvilku jsem se vepředu držel, ale už motokrosu nedávám tolik, takže jsem se vepředu neudržel. Ale myslím si, že to nebyl zase až tak špatný výkon,“ říká ke svému vystoupení v Jiníně.

Motokros už není pro Fiňka na prvním místě. „Jezdím hlavně krajský přebor. Tam většinou vyhraje Ruda Plch a já za ním bývám druhý,“ směje se jezdec Promoto Husqvarna Racing Teamu. „Na motorku už se dostanu tam maximálně jednou nebo dvakrát týdně. Závodů krajského přeboru není tolik a mistrovství republiky už celé nepojedu. Kromě Jinína možná zkusím ještě Kramolín, kam to nemám daleko,“ vysvětluje.

Martin Finěk však v Jiníně nejen závodil, ale také podnikal. „Měl jsem tam stánek se zmrzlinou a v něm dvě brigádnice. V sobotu jsem tam musel všechno navozit, takže to byla docela honička. A brácha měl také stánek s občerstvením. Musím se starat a motokros jde trochu stranou,“ přiznává.