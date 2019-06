České Budějovice – Letní olympiáda dětí a mládeže v atletice v Jablonci přinesla v úterý další zlepšení Dominika Markvarta na 60 m. Byl třetí za 7,19, což je pátý žákovský výkon v kraji všech dob.

Symbolická kulisa. | Foto: Deník/archiv VLM

Petr Svoboda (VS) byl čtvrtý v dálce po osobním zlepšení o 11 cm na 657 a je v této disciplíně čtvrtým žákem kraje v historii. Nejlepší letošní jihočeské výkony zapsali 12. Vojtěch Rodr (VS) na 100 překážek 14,29 (sedmý v historii), Ema Šefránková (ČZ) v kvalifikaci dálky mladších žákyň se 489, Jakub Homola (VS) 8. na 1500 m 4:26,20, mladší žák Vojtěch Maloň (Sokol) na 300 m 42,95 a 13letý Marek Kuna (ČD), který vyrovnal ve výšce letošní krajské maximum 158. Petra Chalupová v kvalifikaci výšky žákyň splnila limit 158. Z dalších výkonů: dálka mladší kvalif. 5. Kuna 500, 60 přek. 13. Holušová 10,16, 18. Janda 10,27, 100 přek. 12. Maršálková 15,14, výška kvalif. Tomáš Jelínek 175, Urbánek 165, dálka 11. Vilhelmová 524 – 3. v kraji, 800 m ml. 6. Holubová 2:28,42, 300 m 16. Markvart 38,53, 14. Bahenská 42,71, ml. 13. Řádová 44,89.