Bude mít vynikající soupeřky - nejrychlejších časů v rozbězích dosáhly Henrichová 54,19 (osobní rekord), Sissonová (obě VB) 54,44, Tulumová (Tur.) 54,61, Al Saiddiová (Nor.) 54,86, vítězka jejího rozběhu Martinová (SRN) 55,23, Suiová (Švýc.) 55,30 a Prieto (Šp.) 55,40…

Sezona kopců…

Na mistrovství Evropy v běhu do vrchu v El Pasu startoval také Pavel Brlica (29) ze Čtyř Dvorů, který si účast vybojoval druhým místem v mistrovství ČR na Zadově. V závodě na 9 km byl 36. časem 51:28 jako druhý nejlepší Čech. Vyhrál Ital Maestri za 44:48. V závodě nahoru-dolů byl Brlica 28. za 1:14:23, vítězný Cachard (Fr.) běžel 1:06:01. V maratonu na 47,4 km obsadil Petr Pechek 24. místo v čase 4:11:01, z žen byla šestá Marcela Vašínová za 4:29:29.

A opět na Kohout!

Na domácí půdě se závodilo pošestnácté v běhu na Kohout nad Besednicí. Vytrvalci absolvovali po lesních cestách trať 10 km s převýšením asi 350 m. Zaběhl si ji také veterán Zdeněk Kopecký (Budvar, 85 let). Byl klasifikován v kategorii nad 70 let a obsadil v ní třetí místo časem 1:14:32. „Normálně už nezávodím. Nechal jsem se ale přemluvit na běh na Kohout, protože je to nádherný závod v krásném prostředí a mám tu kamarády,“ řekl Zdeněk Kopecký redaktoru Deníku Michalu Havelkovi.

Ten na webu listu dále uvedl, že Kopecký se před rokem a půl, po smrti manželky z Českých Budějovic přestěhoval do Vyškova, kde žije s přítelkyní v penzionu pro důchodce. „Na závody už netrénuji, ale zaběhat si chodím každý den. Denně uběhnu osm až deset kilometrů. Kromě toho chodím s turisty na pochody. Kolem je pěkná příroda a užívám si krásné stáří,“ popisuje Kopecký svůj současný život na nové adrese.

Kolega ke zprávě připojil fotografii od Jaroslava Kratochvíla, na níž se ke startu připravují zleva Zdeněk Mikšovský, Zdeněk Kopecký, Josef Les a Václav Kožíšek.