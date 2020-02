Střetnutí, které by mělo jasnějšího favorita, byste v české nejvyšší soutěži hledali jen velmi těžko.

Jihostroj bojuje o body v horní polovině tabulky, touží po co nejlepší pozici pro play off, Ústí je poslední. Jihočeši navíc mají čerstvou zkušenost ze zápasu Ligy mistrů. V Civitanově se předvedli ve velmi dobrém světle, domácímu celku dokonce vzali jeden set. Moc nescházelo k senzaci. Jenže extraliga je jiná soutěž. Jiná atmosféra. Jiné míče. To všechno si hráči, trenéři i manažer klubu Robert Mifka velice dobře uvědomují. „Nic to ale nemění na tom, že cílem jsou tři body,“ říká se vší pokorou manažer klubu.

V Itálii sice Jihostroj žádný bod nevybojoval, ale zanechali jste v Civitanově velmi dobrý dojem. Jak jste si zápas Ligy mistrů vyhodnotili?

Hráli jsme odvážně, nezalekli jsme se. To bylo ze všeho nejdůležitější. Odvaha se nám vyplatila hlavně v útoku. Dařilo se nám poprat s příjmem, s tím se v sezoně trochu trápíme, v Itálii jsme to celkem zvládli.

Přesto jste se domů vraceli bez bodů, v čem byly domácí hvězdy nakonec lepší?

V koncovkách prvních dvou setů jsme vyrobili drobné chyby. Soupeř takového kalibru, jakým je italská Civitanova, to neodpouští. Až ve třetím setu se rozehrál Šotola, my už tolik nechybovali, dokázali jsme soupeře ubránit. Proto jsme ho vyhráli.

Celkové hodnocení se tedy nese v kladném duchu?

Hodnotím náš zápas v Civitanově velmi pozitivně. Doufám, že nám pomohl i směrem k české extralize.

V domácí nejvyšší soutěži není spokojenost s výkony hráčů stoprocentní?

Tak bych to neřekl, spíš prostě věřím, že výkony v Itálii přetavíme také v kvalitní výkony v extralize. V některých zápasech domácí soutěže jsme působili trochu rozpačitě.

Pohled na tabulku Ligy mistrů napovídá, že ve hře je stále reálně třetí místo. To je pro hráče největší motivace?

Oni jsou motivováni už tím, že hrají nejkvalitnější klubovou soutěž na světě. Každý dílčí úspěch se počítá. Hrají za tým, ale také za sebe. Jde o jejich kariéry. Pokud bychom ve skupině skončili třetí, brali bychom to jako úspěch. Teoreticky je ve hře stále ještě druhé místo, ale uvažujeme reálně.

Tedy proti Turkům se dá očekávat boj na ostří nože?

Bude se hrát před našimi fanoušky, hala bude plná, počítáme s tím, že to bude právě zápas, který rozhodne o tom, kdo skončí ve skupině na třetím místě.

Říkáte, že hráči bojují v Lize mistrů i o své kariéry, nezaujal mladík Šotola manažery italských klubů?

Odjel s námi zpátky (úsměv). Nemůžeme jeden zápas přeceňovat. Ukázalo se, že že perspektiva v něm je, talent má. Uvidíme.

Abychom byli spravedliví, Marek Šotola sice do statistik zaznamenal dvacet bodů, v úvodu utkání ale nehrál dobře a trenér byl v prvních dvou setech hodně trpělivý. Vyplatilo se to Šotolovi, nakonec i celému týmu. Souhlasíte?

Je pravda, že zase měl pár nevydařených úderů, jako jsme to už viděli v extralize. Než z něj bude hotový hráč, a to bude ještě chvíli trvat, k tomu má ještě před sebou hodně dlouhou cestu.

Do Itálie vůbec neodcestoval Bulhar Mečkarov, má zdravotní problémy?

Martin měl horečky, přidaly se problémy se zády. Rozhodli jsme se ho raději svěřit do rukou lékařů a fyzioterapeutky. Už by měl být v pořádku, i když v sobotu proti Ústí nad Labem ještě hrát nebude.

Právě tento zápase začne až v 19.00, domluva s vedením Motoru ČB probíhala hladce?

Komunikace s hokejem je naprosto bezproblémová.

Jak probíhá konkrétně?

Snažíme se vždy termínové kolize řešit co nejdřív, snažíme se vycházet fanouškům hokeje i volejbalu vstříc.

Do Českých Budějovic přijede poslední tým tabulky, asi nemůže nikdo čekat, že se hráči mentálně dostanou do takové úrovně, v jaké byli při utkání Ligy mistrů. Není to pro výsledek nebezpečné?

My apelujeme na hráče, aby předvedli plně koncentrovaný výkon. Aby se doma prezentovali v plném soustředění. Potřebujeme tvrdě pracovat, abychom každý zápas, i ten s papírově slabšími soupeři, zvládli. Nechceme mít ve hře žádné výpadky, aby nás soupeř zbytečně v určitých fázích zápasu nezatlačil.