Osmnáctiletá Lurdes Gloria Manuel doběhla na mistrovství Evropy čtvrtá na 400 metrů v novém osobním rekordu 50,52 sekundy. Vlastní juniorský rekord ze Zlaté tretry stlačila o dalších sedm setin a zaběhla nejlepší juniorský světový čas této sezony.

Lurdes Gloria Manuel skončila na ME v Římě na čtvrtém místě | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Manuel ukázala, že je schopná běžet velmi rychle i tři čtvrtky ve třech dnech. V cílové rovince byla i ve hře o medaili, nakonec ji od bronzové Lieke Klaverové z Nizozemska dělilo 44 setin sekundy. Čtvrtá příčka Manuel je nejlepším českým výsledkem v této disciplíně na ME od stříbra Heleny Fuchsové z Budapešti 1998.

Zkušenost s nabitým programem na ME se české juniorce zamlouvala. "Tenhle závod mě strašně moc bavil. Jsem ráda, že jsem to mohla všechno od rozběhu přes semifinále až do finále projít. Byla to skvělá zkušenost, jsem fakt šťastná," radovala se pro Českou televizi. Finále v Římě vyhrála Polka Natalia Kaczmareková v nejlepším letošním světovém čase 48,98 sekundy, stříbro brala Irka Rhasidat Adelekeová (49,07).

V cílové rovince Lu, jak se jí v atletických kruzích přezdívá, chtěla zaútočit na třetí Nizozemku Klaverovou. "Myslím, že je na mě ještě moc rychlá. Na takové choutky si musím pár let počkat. (směje se) Do závodu jsem dala všechno a jsem moc ráda, že mám aspoň čtvrté místo. Je to krásná meta, od níž se mohu odrážet. Nervózní jsem byla, ale kupodivu o poznání míň než v předchozích dvou bězích. Možná jsem i proto předvedla životní výkon v pravou chvíli. Myslím, že to bylo správně načasované," chválila si v cíli.