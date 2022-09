Prachatická hodinovka bývala atletickým fenoménem města pod Libínem. Po několika desítkách let se jí pokusil ve středu 14. září vzkřísit atlet tělem a duší Jan Kocourek. "Co jsme s atlety pátrali v paměti a v historických análech, nikdo si nevzpomíná, že by se po revoluci 1989 hodinovka v Prachaticích běžela," uvedl organizátor závodu a doplnil: "Nyní jsme ji uspořádali v rámci vybudování nového atletického oválu u ZŠ Národní."