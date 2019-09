Soběslav - V sobotu 6. září vyvrcholí u Lužnice letošní ročník Jihočeského MTB poháru. Šestá finálový závod série se jede pod názvem Stevens G.Benedikt Soběslavský maraton.

Organizátoři ze želečského G.Benedikt Švec cykloteamu otevřou prezenční kancelář v soběslavském kempu Plovárna od 8 do 12 hodin. Už od 9 hodin jsou na programu tradiční vložené závody dětí. Odpoledne pak odstartují bikeři do bojů o body do celkového hodnocení celého seriálu.