Tradiční zpestření prázdninového dění na Táborsku, jehož hlavními devízami jsou perfektní organizace a přátelská rodinná atmosféra, letos přilákalo k dvoudenním kláním 23 tenistů. Konečné výsledky nakonec korespondovaly s papírovými předpoklady a k nejvyšším metám se prodrali dva nejvýše nasazení hráči z Radlic Ondřej Štětka a Šimon Svoboda. Společnými silami ovládli deblový turnaj, když ve finále zdolali bechyňsko-vimperský pár Miroslav Codl, Petr Hlinka. Po skončení čtyřhry měl přijít na řadu vzájemný souboj obou radlických parťáků, Šimon Svoboda do něj ale pro nevolnost nenastoupil. Na pomyslný singlový trůn tak znovu usedl čtyřiašedesátý hráč celorepublikového žebříčku Ondřej Štětka. Jelikož to pro něj byl třetí triumf v Lázeňském turnaji, vydobyl si právo získat putovní pohár do trvalého vlastnictví. Jisté je, že v Bechyni nehrál naposledy, což sám potvrdil.