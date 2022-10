„Nečekal jsem, že přeskočím hned v úvodu půlku pelotonu. Mám z toho radost,“ dodal Tůma po začátku v Maroku, který nebyl vůbec jednoduchý. „Jelo se hodně po kamenitých cestách v polích. Hodně to prášilo,“ popsal závodník z týmu BARTH Racing. V druhé etapě účastníky čeká 447 ostrých kilometrů.

V Africa Eco Race jede českokrumlovský rodák zcela poprvé. Navíc jako jediný jezdec na čtyřkolce ve startovním poli. „Všichni o mě ví. Jeden motorkář mi říkal, že to asi není tak pohodlné svezení, jako na motorce. Tak jsem s ním souhlasil. Na čtyřkolce je to těžší,“ dodal Tůma, který ale náročnou dálkovou soutěž rozjel skvěle. Z Marockého Nadoru do Bousaid dojel na 24. místě se ztrátou 28 minut na vítězného Itala Maurizia Geriniho.

Měřený úsek měřil sice jen 93 kilometrů, přesto to bylo velice výživné. „Startoval jsem poslední, když jsem motorku dojel, nešlo jí předjet. Hodně moc prášilo, musel jsem je předjíždět velice opatrně, abych neprorazil pneumatiku,“ dodal Tůma, jezdec na Yamaze. „Byly tam ale i hezké pasáže v horských stezkách. Jinak se jalo po kamenitých pláních, na kterých bylo mnoho cest. Stopy nebyly vůbec viditelné. Já se ale spolehl na svojí navigaci a vyšlo to.“

Zároveň v severním Maroku nebyly doposud písečné cesty, měkký terén by měl přijít až ve druhé etapě. Tůmu úspěch hned v úvodu překvapil. „Čekal jsem, že poskočím tak o deset míst dopředu. Když mi úterní výsledek řekli chlapy v cíli, hodně mě to potěšilo. Uvidíme, na jaké další motorky budu mít a kam se posunu,“ dodal Tůma, který si pochvaluje také atmosféru na Africa Eco Race. „Je to komornější, domovské. Všichni jsou tady v pohodě. Akorát se zasekl start o dvě hodiny kvůli větru. Nemohly v něm totiž vzlétnout vrtulníky, museli jsme tak čekat.“

Na automobilové a motocyklové jezdce čeká celkem 12 etap a přes 6000 kilometrů. Trasa povede přes Maroko, Mauretánii a Senegal.