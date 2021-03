Ze strany Jihostroje byl začátek trochu rozpačitý, domácí hráči dělali spoustu chyb na podání, ale i na příjmu. Trenér Dvořák velmi brzy vyčerpal oddechové časy, ve kterých uklidňoval své svěřence. Jihočeši srovnali skóre, vypracovali si také první setbol. Konec sady ovlivnilo nepřesné rozhodnutí hlavního rozhodčího, který vrátil výměnu, která se vyvíjela lépe pro domácí, a ti se už se nedokázali znovu zkoncentrovat a o set přišli.

Vstup Českých Budějovic se do druhého dějství vydařil o mnoho lépe, ale Dukla brzy srovnala krok. Tahounem Jihočechů byl v této fázi utkání rozhodně Filip Stoilovič, který kromě útočení byl skvělý i na příjmu a v obraně v poli. Domácí se uklidnili, body na jejich straně přibývaly přeci jenom rychleji a zaslouženě získali druhou sadu.

Na začátku třetího setu znovu byli o krok vepředu hosté, utekli až na čtyřbodový rozdíl. Zase českobudějovičtí volejbalisté zbytečně chybovali v útoku, nemohli najít lehkost, která je zdobila v průběhu čtvrtfinále. Bojovníci z jihu se však nevzdali, dřeli a rvali se o každý balon a maratonskou koncovku setu nakonec pro sebe domácí urvali.

Jako přes kopírák řekli by si v úvodu čtvrtého setu diváci, kdyby mohli do hlediště. Severočeši byli na koni, rychle hodili za hlavu ztracenou koncovku, vyměnili blokaře Veselého za Šimona Krajčoviče a dobývali obranu Českých Budějovic. Svůj nejlepší zápas nehrál Petr Michálek a na palubovce ho nahradil Marek Zmrhal, který se hned uvedl vydařenými útoky z kůlu. Přesto si první setboly vybojovala Dukla a hned první z nich proměnila úspěšným blokem útoku Kanaďana ve službách Jihostroje Caseyho Schoutena.

V semifinále extraligy volejbalistů vyhrály České Budějovice 3:2 a v sérii vedou 1:0.

V sestavě Českých Budějovic zůstal i v páté sadě Marek Zmrhal, hostující trenér Nekola neměl důvod svůj tým měnit. Tahanice o každý bod, poměrně velké množství zkažených servisů a výborný Michal Kriško, to byl úvod. Strany se točily za stavu 8:7 pro Jihostroj. Infarktový závěr utkání nakonec lépe zvládli volejbalisté Českých Budějovic, hrdinou se stal Valerij Todua, který zablokoval Krajčoviče a ukončil skvělou semifinálovou bitvu. Jihostroj vydřel důležitou výhru v domácím prostředí a ujal se vedení 1:0 v této sérii.

Jihostroj České Budějovice – Dukla Liberec 3:2 (-24, 19, 30, -22, 12), čas: 148 minut, rozhodčí: Grabovský, Kovář, bez diváků, stav série: 1:0.

České Budějovice: Schouten, Stoilovič, Todua, de Amo, Michálek, Ondrovič – libero Kryštof (Polák, Zmrhal). Trenér: René Dvořák.

Liberec: Šulista, Veselý, Michal Kriško, Tomáš Kriško, Leikep, Srb – libero Kopáček, Kopáček (Šafranovič, Suda, Štokr, Krajčovič). Trenér: Michal Nekola

Hlasy po utkání:

René Dvořák, České Budějovice: „Samozřejmě jsem strašně rád, že jsme vyhráli, Liberec hrál skvěle, Michal Kriško byl výborný, vůbec nekazil. My jsme možná nehráli naše optimum, ale o to víc mě těší, že jsme to ubojovali. Asi se projevila ta dlouhá pauza mezi zápasy, hodně jsme kazili a byli jsme nerozehraní. V Liberci budeme chtít hrát lépe, dobře se známe, budeme se snažit znovu především kvalitně podávat. Radek Mach už bude v sestavě, uvidíme, jestli se zapojí.“

Michal Nekola, Liberec: „Nemyslím si, že by to bylo o fyzičce, bylo to naprosto vyrovnané utkání, rozhodly detaily, možná trochu lepší servis Budějovic. V průběhu celé sezony jsme univerzály střídali, ale momentálně Michal Kriško prokazuje výbornou formu a dostává tedy šanci on. My se musíme připravit na další zápas a potvrdit domácí prostředí.“

Petr Michálek, České Budějovice: „První set jsme zkazili moc servisů, to nás rozhodilo. Pak už nám podání vycházelo, podávali jsme mezi hráče, také jsme vylepšili příjem. Potřebovali jsme se dostat do psychické pohody, abychom přestali být nervózní a hráli to, co umíme.“

Jan Štokr, Liberec: „Byl to boj o každý balon, semifinálová série je krásně vyhrocená. Překvapit se navzájem moc nemůžeme, vyhrává ten, kdo udělá něco navíc. Nás těch pět zápasů s Ostravou stmelilo, jsme nažhavení na dalších bojů.“

Valerij Todua, České Budějovice: „Bylo to fyzicky velmi náročné, měli jsme trochu víc volna, to se asi projevilo v pátém setu. V úvodu jsme hodně kazili, asi to bylo tím, že jsme dlouho nehráli, byli jsme trochu nervózní. Věříme si v této sérii, chceme uspět i v Liberci.“