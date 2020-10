Závodit se bude ve všech vypsaných kubaturách 65 + 85 ccm, Hobby MX2, Hobby MX1, Veteráni, MX2 a MX1.

„Vzhledem k současné situaci bude pochopitelně závod doprovázet celá řada epidemiologických opatření v souladu s aktuálními nařízeními vlády. Závod se tedy pojede bez diváků a parkoviště jezdců bude rozděleno na sektory podle jednotlivých tříd. V areálu závodiště budou na viditelných místech umístěny informační tabule s pokyny a také volně přístupná desinfekce. Prosíme tímto všechny účastníky závodu o přísné dodržování všech opatření a také pokynů pořadatele,“ vzkazuje šéf jihočeského motokrosového střediska Evžen Zadražil.

V mládežnických třídách 65 a 85 ccm celou letošní sezónu jasně dominují bratři Moritz a Maxx Erneckerovi z Motosportu Chýnov. Mladší Moritz si letošní přeborový titul zajistil již na předchozím závodě v Kaplici, starší Maxx, který se mezitím stal mezinárodním mistrem Rakouska ve třídě 85 ccm, ještě bude muset uhájit bodový náskok před svým týmovým kolegou Dominikem Kučeříkem.

Ve třídě Hobby MX2 se zatím nejlépe daří Lukáši Matějíkovi z SMS Střední Čechy, který má náskok 26 bodů před Davidem Mužíkem z Motosportu Chýnov. Mezi jezdci v kategorii Hobby MX1 pak má třináctibodovou rezervu Stanislav Boukal z Příbrami – Podlesí před Janem Kubešem z Prahy.

Veterány nad čtyřicet let vede před posledním kláním o pouhých pět bodů Jan Hůda z 4C RT před Romanem Skalkou z SXS Form Vision RT, který je zároveň nejlepším jezdcem zvlášť bodované třídy veteránů nad padesát let, kde již má zajištěn letošní titul. K němu ještě v neděli přidal primát republikový v posledním závodě domácího šampionátu v Petrovicích u Karviné. V nejstarší kategorii veteránů nad šedesát let je pak lídrem Miroslav Kukrál z 4C RT o dvacet bodů před Janem Chromým z Motosportu Chýnov.

V kubatuře MX2 (HR Technik Cup) je v tomto roce nejlepší Jaroslav Strnad z Mirošova a má pohodlný náskok 24 bodů před Jaroslavem Kalným z Moto Teamu Excel Racing. Ten vládne letos nové vypsané třídě dvoutaktů do devatenácti let. Jeho náskok před Matyášem Plchem z Extreme Motorsportu je ale jen 14 bodů.

Velice zajímavé souboje se dají očekávat ve třídě MX1 (HR Technik Cup), kde o pouhých pět bodů vede Tomáš Kotěra z SXS Form Vision RT před Martinem Häringerem ze Zalužan.

Tréninky v Klukách začínají v sobotu v 7.45, start hlavního závodu je plánován na 12.30.