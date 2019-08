Vesce u Soběslavi - Formanská jízda již pošestnácté přilákala v sobotu 10. srpna do Vesce desítky návštěvníků. Kočí ze 13 stájí z celé republiky se tu utkali o dva poháry i kvalifikaci na Mistrovství ČR.

Vozatajské klání na travnatém kolbišti již tradičně připravil soukromý zemědělec a ředitel závodů Radek Žák. „Už několik let diskutujeme o vodním příkopu, a tak jsme ho letos konečně zrealizovali, i když to bylo náročné. Zem byla vyprahlá a po dešti do něj stekla ornice,“ popsal.