Když se řekne Gasshuku Czech, tak si všichni vyznavači karate vybaví velký mezinárodní seminář spojený s kvalitním tréninkem a především se jménem David Havlík, který za tímto odvážným projektem v České republice stojí. Letos se konal již čtrnáctý ročník Gasshuku Czech.

Letošní ročník měl znovu skvělou účast i úroveň.

V Prachaticích cvičilo 325 lidí ze sedmnácti států. Například zde byli i zástupci z Dubaje, Ománu a Mauriciu. Právě z Mauricia přijel prezident celého svazu.

Tradičně máte skvělé obsazení japonskými instruktory.

Senzei Naka zde byl podvanácté, Okuma pojedenácté. Každý rok navazují na to předchozí. Senzei Naka opět pozvedl náš seminář o level výše, z metodického hlediska to byla z jeho strany doslova bomba. Těžko si představit, že by se na některém semináři objevili lepší instruktoři než právě Naka a Okuma. Věnovali se i nižším technickým stupňům až osobně. Nebylo to jen o černých páscích, ale perfektně to bylo připravené pro všechny. Moc mě těší, že si to pak všichni chválili. Laťku, kterou jsme si před čtrnácti lety nastavili, minimálně držíme a snad i posunujeme o něco výše. Jediným problémem akce je ubytování frekventantů. To je ale celkový problém města při takto velkých akcích. Docela to nechápu, Prachatice jsou bránou Šumavy a nejsou připraveny na požadavky ubytování takové akce.

Při Gasshuku Czech mají cvičenci ještě další možnosti osobního kontaktu s japonskými instruktory.

Každý rok se v rámci této akce dělá párty, kde je atmosféra uvolněná a dá se mluvit o čemkoli. A japonští instruktoři jsou velice vstřícní a párty se stejně vždy v uvozovkách strhne na debaty o karate.

Osobně jsem byl přítomen řadě tréninků a akcí s Gasshuku Czech spojených a je vidět na senzei Nakovi a Okumovi, že se jim u nás velice líbí. To je určitě skvělá reklama.

Oba dva se v Čechách cítí jako doma. Slíbili nám, že příští rok přijedou znovu. Gasshuku Czech již je pro ně taková oficiální destinace a první polovinu července si již blokují pro nás. Je to pro nás obrovská pocta. V těchto termínech odmítají všechny ostatní akce s tím, že je pro ně prioritou Gasshuku Czech.

Tento seminář je velkou výzvou pro české karatisty, využívají toho, že přijedou takové kapacity?

Z českých karatistů je to početně každý rok přibližně stejné. A ze zahraničí, co si budeme povídat, jezdí karatisté právě za japonskými instruktory. Podobné akce jsou sice i v okolních zemích, ale nikde to není nastavené tak, že by se cvičilo třikrát denně s japonským instruktorem. Trochu se tomu může rovnat Maďarsko, ale například v Německu je osm instruktorů a z toho jen dva Japonci. Ten špičkový trénink tak může vyjít na frekventanta třeba jen jednou či dvakrát. Tady je to třikrát za den.

V předchozích letech jste byl trochu smutný z toho, že tohoto kempu nevyužívají karatisté z jihu Čech či přímo z Prachatic, kde je více oddílů, změnilo se něco?

Je smutné, že sem přiletí zájemci z takových dálek, ale místní a z blízkého okolí, čímž myslím jižní Čechy, nepřijdou. Je to velká škoda, nic lepšího jim nikdo široko daleko nenabídne. Instruktoři jsou velice otevření, poradí úplně každému. Navíc dokáží přiblížit veškeré nové trendy v tomto sportu. Trenéři zde mohli načerpat nové informace a předávat je dále ve svých tréninkových skupinách. Je třeba si uvědomit, že ziskem černého pásku nic nekončí a je třeba se učit dál. A od koho jiného se učit než od senzei Naky.

I přes nezájem klubů z okolí je znát spokojenost. Znamená to, že se za dva roky Gasshuku Czech vrátí zase do Prachatic?

Doufám, že ano a že překonáme čtyři stovky cvičících. Máme dopředu slíbeno o něco více ubytovacích kapacit. Letos se řada lidí nepřihlásila s tím, že nechtějí na tréninky dojíždět třeba i třicet a více kilometrů.

Máte nějaké podněty na doplnění programu na další ročníky?

Ono se již těžko něco dalšího vymýšlí. Máme za sebou již hodně ročníků a navíc je program tréninků tak našlapaný, že tam již těžko něco přidáme. Cvičí se každý den od sedmi ráno do šesti do večera.

Za rok je půlkulaté patnácté výročí Gasshuku Czech. Bude v něčem jiné?

Změnou bude to, že tentokrát přidáme jeden den, kemp tak bude šestidenní. Přijede další instruktor, takzvaný senior instruktor. Ale příští rok budeme zase v Kadani. Do Prachatic se vrátíme v roce 2021.