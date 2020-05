Když se vrátíte ještě k zimní halové sezoně, spokojenost?

Docela ano. Na Jihočeském halovém přeboru žen v Pelhřimově jsem se dostala do finále dvouhry a vyhrála čtyřhru. To bylo hned v úvodu zimní sezony. Pak přišly na řadu turnaje kategorie B a A. Ve finále jsem byla na béčkovém turnaji dorostu v Praze, vyhrála béčkový turnaj ve Strakonicích ve dvouhře i čtyřhře a dostala se do čtvrtfinále áčkového turnaje dorostu v Hrádku nad Nisou. Tam jsem byla i ve finále čtyřhry. Vyhrála jsem dorostenecký Přebor kraje a postoupila na republiku. Ta se však již nehrála kvůli koronaviru.

Ještě do podzimu budete hrát v kategorii dorostenek, ale máte již bohaté zkušenosti s ženskou kategorií.

Hrála jsem turnaje v obou kategoriích, Ligu družstev dospělých za Strakonice. Hrála jsem i na mezinárodních turnajích v Německu, Rakousku, loni i Slovinsku a Chorvatsku.

Máte na kontě dokonce výhru na turnaji v Mariboru, která Vám přinesla body do Světového žebříčku a velký skok v něm.

Posunem v žebříčku se otevřela možnost, že bych se mohla podívat na velké světové turnaje. Pokud by to vyšlo do stého místa na žebříčku, tak by to znamenalo přímou účast na juniorských Grand Slamech. Mé postavení by umožnilo účast v kvalifikacích. Ale druhá věc je to ufinancovat. Je to hodně drahá záležitost a sponzoři moc na individuální sporty neslyší. Tady oproti kolektivním sportům ztrácíme.

Koronavirus Vám překazil plány v přípravě na letní sezonu 2020. Jaké byly plány?

Chtěla jsem pokračovat na mezinárodních turnajích a uhrát tam nějaký dobrý výsledek. Ale není to jednoduché se tam dostat, protože turnaje bývají omezené počtem hráček. Navíc jsou hlavně v Evropě kvalitně obsazené. Přesto se mi podařilo v loňské sezoně na nich porazit kvalitní soupeřky.

Určitě jste měla nějaký plán turnajů na první pololetí tohoto roku. Co vypadlo?

Nehrála se ta zmiňovaná republika dorostu v hale. Začátkem jara jsem měla v plánu již některé mezinárodní turnaje, ze kterých sešlo. V lize družstev dospělých nám vypadlo pět zápasů a hrát se budou pouze tři. Nadále pokračuji ve druhé lize dospělých v barvách Strakonic.

Jakým způsobem se člověk, který miluje sport a najednou nemůže prakticky nic dělat, drží v kondici? Prakticky měsíc jste kvůli koronaviru byla bez tenisu.

Již loni jsem měla čtrnáct dní úplnou přestávku, když jsem měla zlomené žebro. Nyní jsem ale samozřejmě chtěla něco pro kondičku dělat, takže jsem toho s trenérem dost naběhala, hodně naskákala přes švihadlo, napinkala voleje bez sítě a podobně. Alespoň trochu jsem se snažila být v tempu.

Přeci jenom je sportovec zvyklý měřit své síly v zápasech. Co člověku běží hlavou, když se to stále oddaluje?

Doufala jsem, že to nebude delší přestávka než ten měsíc a budu moct trénovat. Bylo jasné, že turnaje hned tak nepřijdou, ale důležité byly sparringové zápasy a tréninky. Makala jsem na fyzičce a myslím, že se mi to dařilo, na kurtu se nyní cítím dobře. Jen jsem se musela dostat zpět do úderové jistoty.

Jak často nyní chodíte trénovat?

Snažím se každý den, abych to zase dohnala a byla připravená na letní sezonu, která by mohla začít v půlce června.

Je ve Vašem případě výhodou, že nemusíte nyní chodit do školy, přestože Vy osobně máte individuální studijní plán?

Úkoly do školy se snažím pořád plnit. Testy píšu většinou dopoledne, nebo po domluvě s učiteli. Samozřejmě je pro mne současný model, kdy se nechodí do školy, lepší. Ale všechno je o osobní zodpovědnosti člověka.

Na mezinárodní akce je asi ještě čas, ale máte představu, kdy by mohla začít sezona u nás?

České turnaje by měly začít v polovině června spolu s ligovými soutěžemi. Za Strakonice bych ve druhé lize měla odehrát tři zápasy. Zatím ještě budu střídat turnaje dorostu a žen. V dorostu bych ještě chtěla pár turnajů odehrát, v ženách již pak budu hrát celý život. Na druhé straně v zápasech žen člověk nasbírá cenné zkušenosti, jsou tam lepší hráčky. Ale na mezinárodní úrovni dorostenek je úroveň se ženami srovnatelná. Pokud ITF povolí mezinárodní turnaje, tak bych chtěla na nějaký větší ještě vyrazit a uhrát nějaký dobrý výsledek.