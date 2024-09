Pátek

HOKEJ – Přátelsky: Banes Motor ČB – Linec (17:30).

FOTBAL – Divize: Hluboká – Soběslav (18), krajský přebor: Olešník – S. Ústí (17:30), Rudolfov – Trhové Sviny (17:30), I. A třída: Dolní Dvořiště – Bavorov (17:30), Jankov – Prachatice (17:30), Planá – Bernartice (19), I. B třída: Tučapy – Myslkovice (17:30), Nová Bystřice – Horní Žďár (17:30), I. liga ml. žáci: Dynamo ČB – Pardubice (14:30 Složiště).

CYKLISTIKA – Silniční etapový závod Okolo jižních Čech, II. etapa Č. Velenice – Studená (13).

MOTORISMUS – South Bohemia Classic, setinová rallye – I. etapa (start v 16:30 v Č. Budějovicích na nám. Přem, Otakara II., cíl ve 21 v Dolní Vltavici).

Sobota

ATLETIKA – Mistrovství ČR družstev mužů a žen v Táboře (14:15).

FOTBAL – Divize: Český Krumlov – Milín (10:15), krajský přebor: Mirovice – Dražice (10:15), Protivín – Třebětice (15), Osek – Strunkovice (17), I. A třída: Čkyně – Kamenný Újezd (10:15), Lhenice – Blatná (10:30), Vodňany – Vimperk, Sousedovice – Zlatá Koruna, Katovice – Kaplice (vše 17), Loko ČB – Veselí (10:15), Meteor Tábor – Sepekov (10:30), Ml. Vožice – Kard. Řečice, Jistebnice – N. Včelnice, Dačice – Slavia ČB, Chýnov – Lišov (vše 17), I. B třída: Frymburk – Křemže (10:30), Borek – Loučovice (10:30), Včelná – Č. Dub (13:30), Č. Krumlov B – Roudné B (13:30), Mladé – Boršov (17), Zdíkov – Netolice (13:30), Nebahovy – Stachy, S. Hoštice – Sedlice (17), Volyně – Štěkeň (17), Čížová – Rat. Hory (13:30), Planá/L. – Hradiště, Čimelice – Milevsko B, Větrovy – Chotoviny (vše 17), Strmilov – Studená (13:30), Buk – Hrdějovice, Slavonice – Neplachov, Suchdol – Čt. Dvory, Dobrá Voda – Stráž (vše 17), III. liga dorostu: Třeboň – Rokycany (10 Břilice), J. Hradec – Povltavská (10 Tyrš,), Táborsko B – Domažilice (10:15 Soukeník), II. liga žáci: Písek – Vlašim (10), II. liga ml. žáci: Strakonice – Horažďovice (10 Sídliště), Táborsko – Plzeň (10 Svépomoc), III. liga ženy: Mokré – Bohemians (15), divize ženy: Blatná - Doubravka (16), I. liga dorostenky: Dynamo ČB – Pardubice (14 Složiště), I. liga žákyně: Dynamo ČB – Pardubice (16:30 Složiště).

CYKLISTIKA – Silniční etapový závod Okolo jižních Čech, III. etapa Č. Krumlov – Horská Kvilda (12).

HÁZENÁ – I. liga ženy: J. Hradec – Most B (17), Český pohár muži – 1. kolo: Sezimovo Ústí – Vršovice (17), Loko ČB – Třeboň (17), II. liga ženy: Loko ČB B – Rokycany (15), liga st. dorostenky: J. Hradec – Most (15), liga ml. dorostenky: J. Hradec – Most (13), II. liga ml. dorostenky: Loko ČB – Most B (13).

HOKEJ – Extraliga junioři: Banes Motor ČB – Sparta Praha (12), extraliga dorostu: Banes Motor ČB – Plzeň (12 II. plocha).

MOTORISMUS – South Bohemia Classic, setinová rallye - II. etapa (start v 8 v Dolní Vltavici, cíl v 15:45 tamtéž).

NOHEJBAL – I. liga muži, semifinále play off: Radomyšl – Solidarita Praha (14), II. liga muži, čtvrtfinále play off: Třeboň – Čelákovice B (14)

ATLETIKA – 43. roč. Grand Prix Kam. Újezdu (11 fotb. hřiště 10 km, 11.10 dorost, příchozí a mílaři 3 km, 10 žáci 1,5 km, 9:30 děti 500 m), Běh kolem Světa v Třeboni (15:15 u závory v parku, 11,8 km),

TRIATLON – Chalupářský trojpohodář v Kunžaku (11 rybník Zvůle, 600 m, plavání, 23 km horské kolo, 5 km běh), duatlon ve Vráži (11 pavilon u Kohouta, 3, 15, 3 km, děti 14).

Neděle

ATLETIKA – Mistrovství ČR družstev mužů a žen v Táboře (10).

FOTBAL – Divize: J. Hradec – Plzeň B (16 Vajgar), krajský přebor: Třeboň – Semice (10:30), Strakonice – Roudné (17 Křemelka), Milevsko – Týn (17), I. B tída: T. Sviny B – Chvalšiny (15 Slavče), Kaplice B – Ledenice (17), Vl. Březí – Strakonice B (15), Chelčice – Hluboká B (16), Vacov – Prachatice B (17), Chyšky – Meteor Tábor B (15), Protivín B – Kovářov (17), Třeboň B – Ševětín (15 Břilice), II. liga dorostu: Písek – Admira Praha (10), I. liga žáci: Dynamo ČB – Ml. Boleslav (13 Složiště), II. liga žáci: Strakonice – SKP ČB (10 Sídliště), Táborsko – Plzeň (10 Svépomoc), II. liga ženy: Dynamo ČB – Dukla Praha (10:30 Složiště), divize ženy: Hradiště – Dynamo B (19), Kaplice – Prachatice (10:30).

CYKLISTIKA – Silniční etapový závod Okolo jižních Čech, IV. etapa Trhové Sviny – J. Hradec (11), 30. ročník časovky do vrchu Č. Krumlov – Kleť (11 od vlak. Nádraží).

HÁZENÁ – II. liga ženy: Písek B – Astra Praha (15), liga st. dorostenky: Písek – Strakonice (19), liga ml. dorostenky: Písek – Velká nad Veličkou (13), II. liga ml. dorostenky: Písek B – Strakonice (17).

ATLETIKA – Běh mezi mosty v Písku (15 Kamenný most, 10 km).

HOKEJBAL – I. liga muži: Pedagog ČB – Suchdol n. Luž. (15),

NOHEJBAL – Liga dorostu: Dynamo ČB – Šacung Benešov (12).

STOLNÍ TENIS – Krajský bodovací turnaj nejml. žactva na Hluboké (9 sokolovna).