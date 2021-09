57. ročník Běhu vítězství v Ševětíně (11.30 tartanové hřiště muži a veteráni 5 km, 11 ženy, junioři a dorost 3 km, 9 děti od 30 do 1500 m).

Závod motocyklů do strmého vrchu v Chýnově (13, trénink 9.30).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.