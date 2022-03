Kam o víkendu na jihu Čech za sportem? Tábor hraje finále druhé ligy

Hlavním šlágrem sportovního víkendu na jihu Čech bude finálový duel play off druhé hokejové ligy, ve kterém v neděli Tábor hostí Příbram. Vrcholí také finálová série krajské hokejové ligy, v českobudějovickém bazénu bude k vidění finále mistrovství repbuliky družstev. A hned po víkendu v pondělí vstupuje Motor do čtvrtfinále extraligového play off s Pardubicemi.

Finále play off hokejové druhé ligy Tábor - Příbram. Foto: Petr Hřídel | Foto: Deník/ Petr Hřídel

Pátek HOKEJ – Krajská liga muži, finále play off: Soběslav – Samson ČB (19), regionální liga junioři: DDM ČB – Příbram (17:30), Tábor – Plzeň B (17:30 II. plocha). BASKETBAL – I. liga muži: Písek – Snakes Ostrava (19), nadregionální liga junioři: Tábor – Tigers ČB (18:45). VOLEJBAL – I. liga ženy: Madeta ČB – Dobřichovice (19 Sp. hala). Sobota PLAVÁNÍ – Finále mistrovství ČR družstev v Č. Budějovicích (14). FOTBAL – I. liga dorostu: Dynamo ČB – Sparta (11 Složiště), divize dorostu: Strakonice – Táborsko B (10 ČZ), Loko ČB – Petř. Plzeň (15.45), příprava: Mladé – Olešnice (11). VOLEJBAL – I. liga ženy: Madeta ČB – Dobřichovice (10 Sp. hala), II. liga ženy: Slávia JU ČB – Domažlice (10 a 14 Na sádkách). HÁZENÁ – II. liga ženy: Loko ČB – Cheb (15), liga st. dorostenky: Písek – Háje (13), liga ml. dorostenky: Písek – Háje (11). HOKEJ – Extraliga dorostu: Tábor – Hvězda Praha (14:15), regionální liga junioři: Soběslav – Domažlice (14:40), regionální liga dorostu: Č. Krumlov – DDM ČB (10). Basketbal – Extraliga junioři: Písek – NH Ostrava (14). ATLETIKA – Grand Prix Kamenného Újezda vytrvalců, silniční běh na 12,5 km (11 start na fotbalovém hřišti, 9.30 nejml. děti 500 m, žáci 1500 m, dorost, mílaři a příchozí 4,2 km), mistrovství Jihočeského kraje v přespolním běhu v Prachaticích (11 areál ZŠ Národní, muži 6 km, ženy, juniorky a dorostenci 4 km, mládež kratší trati). Neděle HOKEJ – II. liga, finále play off: Tábor – Příbram (18), krajská liga muži – finále play off, příp. pátý zápas: Samson ČB – Soběslav (17 Pouzar centrum), regionální liga dorostu: Tábor B – Strakonice (11:40), DDM ČB – Pelhřimov (18:40 II. plocha). PLAVÁNÍ – Finále mistrovství ČR družstev v Č. Budějovicích (9). HÁZENÁ – I. liga ženy: J. Hradec – Bohumín (18), II. liga ženy: Písek B – Háje (15), liga st. dorostenky: J. Hradec – Most (16), liga ml. dorostenky: J. Hradec – Most (14). FOTBAL – II. liga dorostu: Táborsko – Sokolov (11 Soukeník), Písek – Plzeň (16:30), divize dorostu: Roudné – SKP ČB (10). BASKETBAL – Extraliga junioři: GBA Lions J. Hradec – Sokol Pražský (11:15). Pondělí HOKEJ – Extraliga, čtvrtfinále play off: Motor ČB – Pardubice (17).