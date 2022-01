HOKEJ – Krajská liga muži: Hluboká – Samson ČB (19), Radomyšl – Vimperk (20:15 Písek), regionální liga junioři: Soběslav – Střelci J. Hradec (17:40), Tábor – DDM ČB (19).

FUTSAL – II. liga: Absolut Černý Dub – Turnov (20:30 Sp. hala Č. Budějovice).

Sobota

BASKETBAL – Kooperativa NBL muži: Fio banka J. Hradec – Nymburk (18), extraliga junioři: GBA Lions J. Hradec – NH Ostrava (15).

FOTBAL – Příprava: Dynamo ČB – Příbram (11 Složiště).

HOKEJ – Extraliga dorostu: Tábor – Kobra Praha (14:45), krajská liga muži: Božetice – Veselí (17 Milevsko), Střelci Jindř. Hradec – Strakonice (18:15).

STOLNÍ TENIS – II. liga muži: Studená – Havířov C (15), III. liga muži: ČZ Strakonice – Šanov (15), II. liga ženy: Kovářov – Sparta C (10), Lhenice – El Niňo Praha B (10), Kovářov – El Niňo Praha B (15), Lhenice – Sparta C (15).

FLORBAL – I. liga muži: Štíři ČB – K. Vary (19:15 Sp. hala).

VOLEJBAL – Extraliga kadetky: Madeta ČB – Havl. Brod (9 Meteor), Madeta ČB – Plzeň (15 Meteor).

ATLETIKA – Běh Milénia z Chýnova (13.30 fotbalové hřiště, 5,9 km, děti 11.30).

PLAVÁNÍ – Vajgarský sněhulák juniorů a žactva v J. Hradci (9.30 a 15).

Neděle

HOKEJ – Krajská liga muži: Vimperk – Samson ČB (17), Hluboká – Soběslav (17), Č. Krumlov – Milevsko (17), regionální liga junioři: Střelci J. Hradec – Tábor (18:30), regionální liga dorostu: Český Krumlov – DDM ČB (9), Tábor B – Strakonice (11:40).

BASKETBAL – Extraliga junioři: GBA Lions J. Hradec – Snakes Ostrava (10), Písek – Pelhřimov (13).

STOLNÍ TENIS – II. liga muži: Studená – Opava (10), III. liga muži: ČZ Strakonice – Chodov (10).

VOLEJBAL – Extraliga kadetky: Madeta ČB – Kralupy n. Vlt. (11 Meteor), Madeta ČB – Olymp Praha B (17 Meteor).