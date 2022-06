FOTBAL – Kvalifikace ME do 21 let: Česká republika – Anglie (18 (Č. Budějovice, Střelecký ostrov), divize: Katovice – Přeštice (18), I. A třída: T. Sviny – Prachatice B, Vodňany – Velešín (oba 18), I. A žáci: Vacov – Volenice (16:30).

ATLETIKA – Dačická 14 (18 zámek Dačice 13,2 km, ženy 9,4 km, 18:05 a 17:40 mládež kratší tratě).

MOTORISMUS – Mezinárodní mistrovství republiky malých motocyklů v Písku (Hradiště, 9 a 13 volné tréninky).

Sobota

FOTBAL – Divize: Dynamo B – Hořovice (10:30 Složiště), krajský přebor: Protivín – Táborsko B (15), Č. Krumlov – Blatná, Čimelice – Strakonice, Olešník – Rudolfov, Osek – Třeboň (vše 17), I. A třída: Mirovice – Roudné (13:30), Semice – Čkyně (13:30), Vimperk – Netolice (15), Loko ČB – Chýnov (10:15), N. Včelnice – Kovářov (15), Veselí – Čt. Dvory (16), Dačice – Bernartice, M. Tábor – Ševětín, Slavia ČB – Hluboká (vše 17), I. B třída: Větřní – T. Sviny B, Chvalšiny – Dříteň, Boršov – Mladé (vše 13:30), Loučovice – K. Újezd, Hrdějovice – Dol. Dvořiště, Zl. Koruna – Frymburk, Sedlec – Roudné B (vše 17), Bavorov – Sousedovice (10:30), Prachatice C – Volyně (13:30 Záblatí), Stachy – Cehnice (15), Lhenice – Střel. Hoštice (16), Dražejov – Sedlice, Bělčice – Vacov (oba 17), Planá/L. – Kluky (13:30), Božetice – Sepekov, Větrovy – Soběslav B, Chotoviny – Milevsko B (vše 17), Studená – Č. Velenice (16), Lomnice – D. Bukovsko, Buk – Suchdol, Ledenice – Kard. Řečice, N. Bystřice – Neplachov (vše 17), divize dorostu: Táborsko B – SKP ČB (10:15 Viktoria), divize žáci: SKP ČB – Rokycany (10), liga ml. žáci: SKP ČB – Strakonice (15:30), KP dorostu: Netolice/Jankov – Třeboň (10), Slavia ČB – M. Tábor/Ml. Vožice (10), I. A dorostu: Kaplice – Větřní/Velešín, Rudolfov – Hrdějovice, Blatná – Vacov, Čimelice/ Mirovice – Protivín, Planá/L. – Hradiště B (vše 10), KP žáci: J. Hradec – Čt. Dvory (Vajgar), Vimperk – Loko ČB, Č. Krumlov – Hradiště (vše 10), I.A žáci: D. Voda – Slavia ČB (9:30), Soběslav – S. Ústí/Větrovy (10 Choustník), SKP B – T. Sviny (10 Bavorovice).

ATLETIKA – 10. roč. Mattoni půlmaratonu v Č. Budějovicích (19 nám. Přemysla Otakara II., 17 dm rodinný běh), 22. ročník Velké ceny Zadova v běhu do vrchu (15 nám. ve Stachách, 7,3 km, převýšení 410 m),

MOTORISMUS – Krajský přebor v motokrosu v Jiníně (12:30, trénink 7:45), mezinárodní mistrovství republiky malých motocyklů v Písku (13 Hradiště, 8 trénink).

NOHEJBAL – II. liga muži: Radomyšl – Habeš Strakonice (14).

JACHTING – Cena Šumavy na Lipně (10 Černá v Pošumaví, dokončení v neděli), Cena Dvořiště tř. Optimist (10 na rybníku Dvořiště, dokončení v neděli).

Neděle

FOTBAL – Krajský přebor: Jankov – Prachatice (17), Milevsko – Týn (17), I. A třída: Strunkovice – N. Ves, Kaplice – Planá, Nemanice – Lišov (vše 17), I. B třída: Strakonice B – Husinec (13:30 ČZ), Chyšky – Jistebnice (15), Hradiště – Kestřany, Ml. Vožice – Čížová (oba 17), Olešnice – Třeboň B, Třebětice – H. Žďár (oba 15), II. liga dorostu: Písek – Příbram (10), Táborsko – Kladno (10:15 na Soukeníku), Dynamo B – Slavia B (11 na Složišti), divize dorostu: Roudné – Loko ČB (10), Strakonice – Hořovice (16 ČZ), KP dorostu: Čt. Dvory/Zliv – Písek B, Prachatice – Hradiště, Č.Krumlov – Ševětín, Vimperk/Volyně – Milevsko (vše 10), I. A dorostu: Horní Planá /Frymburk – Čkyně/Vl. Březí (ve Frymburku), D. Voda – Hluboká, Dačice/Kunžak – Soběslav/ Veselí, Týn – Jistebnice (v Temelíně), Větrovy – T. Sviny (vše 10), KP žáci: Kaplice – M. Tábor (10), Strakonice – Veselí (10 ČZ), Milevsko – Třeboň (13), I. A žáci: Netolice – Písek B, Suchdol – Křemže, Vodňany – Hradiště B/Putim, Protivín – Volyně (vše 10).

NOHEJBAL – Liga dorostenci: Radomyšl/ Habeš – Řeporyje (14 Habeš).