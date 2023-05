Táborští vyslali do víru přeborových bojů obou kategorií šestičlennou hráčskou výpravu. V kláních mladších žáků U13 se představili Denisa Kozáková a Matěj Merxbauer. Prvně jmenovaná si ve dvouhře zajistila 7. místo, její souputník skončil devátý. Společné úsilí ve smíšené čtyřhře dovedli k 5. příčce. Matěj Merxbauer se nakonec v krajské metropoli radoval i ze zisku bronzové medaile, a to ve čtyřhře po boku strakonického Davida Hrdličky. Cestu do semifinále si proklestili díky vítězné třísetové bitvě, ve které museli dohánět ztrátu první sady. V semifinále už pár Merxbauer – Hrdlička nestačil druhou nasazenou vodňansko-budějovickou dvojici Kalčík – Štěrba.

Párové disciplíny dovedli táborské zástupce k medailovým úspěchům také ve starší kategorii mladších juniorů U17. Bronz těžil u Vltavy Patrik Doubek, a to po boku Filipa Šálka z Dobré Vody. Nejvýznamnější umístění táborského badmintonu v turnaji slavil David Jan Kadeřávek ve dvojici s vodňanským Jakubem Bouberlem. Tento tandem si v soutěži proklestil cestu až do finále, a tam v krajně napínavé bitvě zdolal českokrumlovský pár Jurný – Pražák po setech 21:13, 15:21 a 21:19. Rozhodující dějství deblového finálového střetnutí bylo vskutku strhující. Až do stavu 13:12 byl set vyrovnaný, jenže pak se dostal Kadeřávek s Bouberlem dostali do krize a soupeři jim odskočili na 19:13. V tu chvíli už nemohl nikdo přepokládat, že se táborsko-vodňanská dvojice dostane chytrou, opatrnou a především bezchybnou hrou zpátky do utkání, krumlovským hráčům nepovolí už ani jeden bod a dovedou tuto obdivuhodnou finálovou vzpouru k přebornickému titulu.

David Jan Kadeřávek deblovým triumfem rozšířil letošní klubovou sbírku titulů oblastních přeborníků.

Další táborská umístění v kategorii U17 – dvouhra chlapci: 5. David Jan Kadeřávek, 7. Patrik Doubek. Dvouhra dívky: 9. – 10. Edita Mrázková, Veronika Kozáková. Smíšený čtyřhra: 5. David Jan Kadeřávek – Eliška Vortelová (SK Dobrá Voda u ČB) a Patrik Doubek – Veronika Kozáková. Čtyřhra dívek: 5. Edita Mrázková – Veronika Kozáková.