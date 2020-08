Jinín Rudolfu Plchovi úplně nesedl, pořád ale cílí na elitní desítku šampionátu

Nebyl to úplně jeho závod. Rudolf Plch (22 let) by chtěl prohánět elitní desítku mezinárodního mistrovství republiky v motokrosu třídy MX1. Na třetím závodě v Jiníně za ní kousek zaostal a obsadil třináctou příčku.

Rudolf Plch | Foto: Deník/ Jan Škrle

Na vyhlášené trati nedaleko Strakonic se jel jako generálka na náš šampionát závod krajského přeboru. Ten však netřebický závodník v tomto roce jako obhájce titulu vynechává. „Letos jedu mistrovství republiky v motokrosu i endurosprintu. Proto jsem se rozhodl krajský přebor vypustit, protože se mi závody často kryjí s endurem. Týden před mistrovstvím republiky jsem si byl dopoledne zatrénovat v Nihošovicích a pak jsem se jel odpoledne do Jinína na přebor podívat. Trošku mi to chybělo, ale je třeba také někdy odpočívat,“ vysvětluje. Mistrovský závod v Jiníně mu ale tentokrát nesedl úplně podle představ. Sedmnácté místo v kvalifikaci bylo méně, než sám čekal. V obou finálových jízdách přišlo přece jen zlepšení. V první dojel jedenáctý, ve druhé čtrnáctý. „Byl jsem z toho docela zklamaný. V Jiníně hodně záleží na startu a není tady tolik možností na předjíždění. Trošku jsme řešili už v kvalifikaci nastavení motorky. Nakonec jsme to tak nějak vychytali, ale už bylo pozdě. Postavení na startu jsem neměl ideální a od toho se pak všechno odvíjelo,“ posteskne si. „Kdybych měl lepší starty, tak bych mohl jezdit do desítky. O tom jsem přesvědčený a byl to také můj cíl,“ dodá. V první jízdě Plch bojoval s dalším Jihočechem Martinem Fiňkem. Vzájemně se předjeli, v cíli byla nakonec lepší jeho soupeř z Blatné. „Samozřejmě na trati vidím, že je to Martin, ale beru ho jako každého jiného soupeře,“ ujistí. Vinou dopoledního deště se na jinak dobře připravené trati přece jen také vytvářely koleje. „Trať byla docela zrádná. Vypadala, že je v ideálním stavu, ale na tvrdších místech to dost klouzalo. Nejelo se mi ideálně,“ jen pokrčí rameny. „Ale trať byla připravena dobře a přišlo i dost lidí. Závody to bylo hezké.“ V průběžné klasifikaci mistrovství republiky třídy MX1 patří jezdci týmu Extreme Motorsport dvanáctá příčka. „Určitě bych chtěl do první desítky. Ale musím zlepšit starty. Když jezdíte stejné časy třeba se sedmým v pořadí, ale odstartujete o deset míst vzadu, tak to prostě nejde dohnat,“ dobře si uvědomuje.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu