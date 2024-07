Jezdí, na co momentálně má. Ale sám ví, že by to mohlo být i výrazně lepší. Jihočech Rudolf Plch byl na čtvrtém závodě mezinárodního mistrovství republiky v motokrosu v Jiníně v hlavní třídě MX1 jako čtvrtý nejlepší z českých jezdců osmý a osmá příčka mu patří i v průběžné klasifikaci šampionátu.

V Jiníně se jelo na zbrusu nové trati, kterou nachystal Josef Pekař. Šestadvacetiletému pilotovi z Netřebic se převratná novinka líbila. „Je to úplně něco jiného, než na čem se u nás jezdí. Všude jinde bývá tvrdší povrch, tady je spíše pískový. Na každé části trati to bylo jinak rozbité. Někde byly táhlejší boule, jinde to bylo více vysekané. Vyjížděly se koleje a někde to bylo i docela nebezpečné, protože v každé třídě došlo k nepříjemným pádům. Nebylo to zrovna ideální ani na předjíždění. Je tam jedna ideální stopa. Jak je povrch pískový, tak jsou tam vanty a nedělají se koleje, ze kterých by se dalo vybírat. Ale profilem se mi nová trať líbí hodně,“ zdůrazní.

Plch začal neděli v Jiníně sedmým místem v kvalifikaci. „To je takové místo, na které letos asi tak nějak patřím,“ až trochu omluvně pokrčí rameny a je jasné, že by se rád pohyboval trochu výš mezi českou elitou.

V první jízdě dojel desátý, když doplatil na pád v úvodu rozjížďky. „Půl metru přede mnou spadl jeden ze soupeřů. S tím se nedalo vůbec nic dělat a najel jsem do něj. Vypadl jsem mimo trať do stoky s vodou, kde se mi zašprajcla motorka a nemohl jsem ji vyndat. Než jsem ji vyndal, tak jsem se propadl na nějaké sedmnácté místo. Povedlo se mi to dotáhnout na jedenácté místo, ale pak byla jízda po těžkém pádu Patrika Lišky předčasně ukončena,“ popisuje jezdce týmu Promoto Husqvarna Racing průběh jízdy, ve které byl nakonec klasifikován jako desátý po penalizaci v cíli šestého Václava Kováře.

Ve druhé jízdě dojel sedmý, což mu v součtu vyneslo osmou příčku v závodě a osmý je i v průběžné klasifikaci. „Letos se mi od začátku nijak extra nedaří. Od začátku sezony je to taková bída s nouzí,“ kroutí hlavou. „Rychlost si myslím, že mám dobrou, ale nedaří se mi poskládat všechno dohromady, aby to nějak vypadalo,“ není zrovna moc spokojen s průběhem letošní sezony.