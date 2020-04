Exekutiva Českého svazu házené totiž s ohledem na aktuální situaci týkající se pandemie koronaviru rozhodla o ukončení aktuální sezony pro všechny soutěže s výjimkou Českého poháru mužů a žen, o němž bude jednat později..

Všechny výsledky jsou tímto rozhodnutím anulovány a žádný z týmů napříč soutěžemi na základě výsledků dosud odehraných utkání nepostupuje ani nesestupuje a není stanoveno konečné pořadí..

„Učinili jsme krok, který asi většina našich členů očekávala. Jakákoliv jiná varianta než anulace celého ročníku by nebyla fér. Při svém rozhodování jsme vzali v úvahu počet neodehraných kol, neustále se zkracující dobu do oficiálního termínu ukončení tohoto ročníku i nemožnost předpovídat další kroky vlády. Anulací ročníku odpadají diskuse o pořadí, postupujících, či sestupujících,“ vysvětlil prezident Českého svazu házené Jaroslav Chvalný.

Házená Jindřichův Hradec, jediný jihočeský zástupce v I. lize žen, tak nedohraný ročník absolvovala s bilancí pěti výher, jedné remízy a devíti porážek, což před anulací stačilo na osmou příčku.

„Nedá se nic dělat, momentálně jsou důležitější věci než sport,“ říká trenérka jindřichohradeckých házenkářek Iva Jonová, která má z výsledků svých svěřenkyň smíšené pocity.

„Po pravdě řečeno, očekávala jsem, že budeme v tabulce figurovat výš, tedy v lepší polovině. Na druhou stranu, papírově slabší soupeři nás teprve čekali. Ale zase nikde není psáno, že bychom proti nim dokázali supět,“ přemítá.

Její tým během tohoto ročníku provázely značně nevyrovnané výkony během jednotlivých zápasů. „Nedokázali jsme se patřičně koncentrovat po celých šedesát minut. Většinou jsme špatně začali, pak nás stálo velké úsilí dohnat manko, po přestávce opět přišel útlum a po dalším stahování ztráty nám v závěru mnohdy chyběly síly,“ spatřuje jednu z hlavních příčin porážek.

Výtky má k obranné činnosti družstva a také k produktivitě. „S tím samozřejmě souvisí ta koncentrace. Ale poslední dobou se defenziva začala zlepšovat. Směrem dopředu jsme zase zahazovali neuvěřitelné množství šancí. Nebyl problém se do nich dostat, ale proměnit je. V týmu nám na rozdíl od většiny protivníků chyběla klasická kanonýrka, jež se v každém utkání dostane na nějakých deset gólů. U nás sice branky dokáží dávat prakticky všechny hráčky, ale vyloženou střelkyni, takového toho sobce v dobrém slova smyslu, který to vezme v klíčových momentech na sebe, nemáme,“ konstatovala trenérka.

Připomeňme, že v tomto ohledu si nejlépe počínala Sabina Jasanská, které s 71 góly patřilo desáté místo mezi prvoligovými střelkyněmi. Anna Dolejšová se trefila šedesátkrát a Gabriela Zahradníková zaznamenala 54 branek.

Oproti minulým sezonám hradecký celek disponoval poměrně širokým kádrem, který doplňovaly vlastní prvoligové dorostenky a některé hostující hráčky, především z druholigové českobudějovické Lokomotivy. Kdo patřil k největším tahounům?

„Je třeba zdůraznit, že k kabině to šlapalo. Ale nerada bych někoho jmenovala, neboť v této sezoně nebyl nikdo, kdo by ostatní výrazně převyšoval. Zmínila bych snad Aničku Dolejšovou, především kvůli její obětavosti. Je to právě jedna z hostujících budějovických hráček, jež je do házené doslova zažraná a kromě zápasů v první a druhé lize ještě v Lokomotivě trénuje děti,“ podotkla Iva Jonová.

Hradecká kormidelnice věří, že příští sezona začne podle plánů a že v ní jindřichohradecký celek uspěje lépe. „Zatím samozřejmě nevíme, zda zůstanou v kádru všechny současné hráčky, ale velké změny se asi očekávat nedají. Natrvalo navíc do ženského družstva přejdou některé dorostenky, z nichž třeba Simona Březinová by mohla postupně převzít právě roli obávané kanonýrky,“ zmínila hradecká koučka.