JIhostroj po velmi dobrém výkonu veze tři body z Kladna

Poprvé do vedení se Jihostroj dostal až v koncovce prvního setu. A stačilo to. Do té doby Jihočeši ztráceli. Už v polovině prvního dějství měl trenér René Dvořák vybrány oba oddechové časy.

Jihostroj. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle