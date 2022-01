Rychlostní zkouška pondělí etapy měřila 395 kilometrů a její první polovina vedla skrze obří duny. „Už jsem si myslel, že bude s dunami pokoj, ale tyhle byly teda neskutečné. Vysoké, krásné, ale taky dost těžké na zdolání. Docela se mi je ale dařilo najíždět. Jednou jsem cítil, že už moje čtyřkolka nemůže, tak jsem to raději otočil a najel si znovu. Ze začátku mě to bavilo, ke konci už jsem toho měl plné zuby. Fakt těžká zkouška,“ popsal českokrumlovský rodák.

Ve druhé půli osmého dějství na závodníky čekaly průjezdy v údolí mezi skalami a vyschlými jezery. „Byla to taková planina, hodně kamení. Hrozně se tam prášilo, už nás tam předjížděla auta a ta to ještě zhoršovala. Musel jsem občas i zastavit, nebylo nic vidět. Na jednom místě mě jeden z vozů dost nebezpečně předjel a jak šlápl na plyn, tak mi dal spršku kamením. Bylo to, jako kdyby po mě ty kameny někdo střílel. Schoval jsem se za štít čtyřkolky, ale byly to pořádné rány. Hodně nepříjemný zážitek,“ prohlásil.

Radost Zdeňkovi neudělal ani defekt v podobě proražené pravé zadní pneumatiky. „Stalo se to asi čtyřicet kilometrů před cílem. Guma praskla zboku, ale naštěstí mě to ani moc nezdrželo. Naprasklý rám taky zatím drží, snad to zvládne. Rozjeté to mám dobře. Páté místo mě moc těší,“ dodal Tůma, jemuž k posunu do TOP 5 pomohly i technické problémy doposud třetího Rusa Alexandra Maximova, který dnes ani neodstartoval.