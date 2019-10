V neděli 13. října od 10.15 hod. si to vedoucí celek Fortuna ČFL FC MAS Táborsko rozdá s rezervou Slavie Praha.

Jiří Smetana (v modrém) v utkání ČFL proti Příbrami B. | Foto: Deník / Redakce

Béčko mistra okupuje páté místo tabulky. Největší otázkou je, v jaké sestavě slávisti nastoupí. Budou hrát pendlové, když je reprezentační pauza? Trenér FCT Miloslav Brožek to řeší i neřeší. „Samozřejmě, že mě zajímá, jakou Slavie pošle na hřiště sestavu, ale na naši přípravu to vliv nemá. V každém případě to bude jeden z vrcholů sezony, fotbalový svátek. Záležet bude na tom, s jakým úsilím k němu přistoupíme. Kdybychom věděli, jestli někdo z hráčů A týmu Slavie nastoupí, mohli bychom se na něho připravit, ale je to vlastně jedno. My máme svůj styl hry, kterého se chceme držet. Uvidíme, jak se předvedeme, co v nás bude,“ přemítá Miloslav Brožek.