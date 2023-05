Jednadvacetiletý Jan Kvěch z jihočeské vesničky Prkošín se mocně dere na pozici českého plochodrážního jezdce číslo jedna, ze které by rád sesadil zkušeného Václava Milíka. První kolo extraligy v Praze na Markétě ale vyznělo pro pardubického borce, který nasbíral více bodů a pomohl svému týmu k celkovému vítězství. Kvěchův AK Markéta skončil až třetí. Na dráze se oba rivalové utkali dvakrát a jejich vzájemný duel vyzněl smírně.

Vítězná rozjížďka Jana Kvěcha při plochodrážní extralize v Praze na Markétě. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Jaký byl vašima očima úvodní extraligový závod?

Bojovali jsme, ale na první místo to nestačilo. Když budu mluvit za sebe, tak jsem se hodně pral se starty, které tentokrát hodně rozhodovaly a chyběly mi. Potom jsem byl docela rychlý, snažil jsem se předjíždět, ale kdo jel ideální stopu, tak se dal jen těžko předjet.

Váš klub Markéta Praha obhajuje extraligové zlato. Z tohoto pohledu není třetí místo ideální vstup do sezony.

Ideální to není, to je pravda. Ale zase to není taková ztráta, která by se nedala dohnat. Loni to bylo podobné a na titul jsme útočili rovněž ze třetího místa. Snad to dopadne podobně.

Starty jsou obecně vaším problémem, nebo to byla spíše výjimečná záležitost?

Starty jsou pro mě obecně trochu problém. Také záleží na dráze, protože na každé je různý materiál. Pracuji na tom už druhý rok a jde to trochu dopředu. Ale stále mám co zlepšovat.

Milan Sitnianský neměl v Písku konkurenci, ale chce se prosadit hlavně ve světě

Dají se starty vyloženě individuálně natrénovat?

Něco se natrénovat dá, další věci se však týkají i nastavení motorky. Všechno do sebe musí zapadat. Ale i dobrý závodník zkazí start. Není to tak, že by si je člověk natrénoval a potom každý start vyhrával.

Jeli jste na domácí dráze. Je na ploché dráze domácí prostředí takovou výhodou jako třeba ve fotbale nebo v hokeji?

Domácí prostředí znát je, ale na všech drahách u nás jezdíme všichni a známe je, takže to zase nějaká velká výhoda není.

Na stadion na Markétě dorazily nějaké tři stovky fanoušků. Je to velký rozdíl proti polské lize, kde startujete, při níž bývají hlediště plná?

Obrovský rozdíl je nejen v návštěvnosti, ale i v úrovni závodů. V naší extralize nejezdí tak kvalitní závodníci jako v Polsku. To je třeba zdůraznit.

V mistrovství Evropy jste jako jediný český závodník postoupil do závěrečného kvalifikačního kola. I z tohoto pohledu se dá váš vstup do sezony považovat za úspěšný?

Dá se říct, že ano. V Evropě mě čeká závěrečná challenge. Docela si mi daří i v první polské lize, kterou jezdím. Snad to vydrží po celou sezonu.

Nejrychlejší obkladač u nás Zdeněk Simota ještě nevzdal návrat na plochou dráhu

Letos jste se objevil také v nejvyšší německé soutěži. To přitom není zrovna země ploché dráze zaslíbená.

V Německu je to podobné jako v případě naší extraligy. Jsou tam čtyři kluby a jedou se čtyři závody. Měl jsem zrovna volno, tak jsem se tam vypravil. Vyzkoušel jsem si tam nový motor. Podobné závody beru spíše jako přípravu.

První extraligové kolo mělo hodně napovědět o tom, kdo dostane divokou kartu pro červnovou Grand Prix v Praze. Jak z tohoto pohledu hodnotíte váš duel s hlavním rivalem Václavem Milíkem?

Na tohle jsem se vůbec nesoustředil a bral jsem to jako každý jiný závod. Uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě bych Grand Prix v Praze rád jel. Ale když to nevyjde, tak se z toho nezhroutím. Věřím, že mám před sebou ještě pár let, kdy bych se mohl do Grand Prix podívat.

V letošním ročníku Grand Prix působíte v roli druhého stálého náhradníka. Znamená to, že objíždíte závody světového šampionátu a čekáte na svou šanci?

Ne. Pokud by vypadli dva jezdci, tak bych dopředu dostal vědět, že pojedu.